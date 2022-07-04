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القاهرة في الاثنين 4 يوليو 2022 05:51 مساءً - محمد السيد - /709016/عماد-سعد-حمودة-المبادرة-الرئاسية-حياة-كريمة--تسير-بخطى-ثابتة-والمرحلة-الثانية-ستكون-على-52-مركز-جديد

قال النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن مبادرة "حياة كريمة" غيرت وجه الحياة في القرى والريف المصرى، وأن مراحل العمل تسير بخطى ثابتة وعلى قدم وساق في هذا المشروع القومى مما ينعكس أثره على المواطنين بصورة مباشرة.

عماد سعد حمودة: المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تسير بخطى ثابتة والمرحلة الثانية ستكون على 52 مركز جديد

دوت الخليج

وأشار رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال كلمته باجتماع اللجنة اليوم، إلى أن المرحلة الثانية للمبادرة ستكون على 52 مركزا جديدا على مستوى المحافظات المصرية، والتى تم البدء في تنفيذها وتستمر لمدة عام، وتعمل على رفع كفاءة منازل، بناء أسقف، وبناء مجمعات سكنية فى القرى الأكثر احتياجًا، إضافة لمد وصلات مياه وصرف صحى وغاز وكهرباء داخل المنازل، وإنشاء بنية تحتية مشروعات متناهية الصغر وتفعيل دور التعاونيات الإنتاجية فى القرى.

ومن جانبه، طالب النائب يسرى المغازى، رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، سرعة إرسال مشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي، مؤكدا:" القطاع من أهم وأبرز القطاعات الخدمية التى تحظى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية".

وتساءل المغازى، خلال كلمته اليوم باجتماع لجنة الإسكان برئاسة النائب عماد سعد حمودة، رئيس اللجنة، عن موعد الانتهاء من مشروع القانون، خاصة وأنه من المتوقع أن يساهم في تحسين الحصول على الخدمة، حيث يختص الجهاز بمنح التراخيص الخاصة بتقديم أي من خدمات مياه الشرب أو الصرف الصحي ، والتأكد من التزام المرخص لهم بهذه التراخيص ، ومراجعة واعتماد نماذج العقود والاتفاقات التي تنظم العلاقة بين مقدمي الخدمة والمستهلك.

وعلق أسامة حمدي عبد الواحد، مستشار وزير الإسكان لشئون المتابعة والمشروعات والمرافق، قائلا:" هناك جلسات عمل مستمرة بشأن مشروع القانون والانتهاء من الصيغة النهائية قريبا".

وناقشت اللجنة خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، رئيس اللجنة، عدد من طلبات الإحاطة أبرزها طلب بشأن عم سرعة إجراءات تخصيص أرض لمحطة صرف صحي بالبر الشرقى بميت غمر- محافظة الدقهلية، ارتفاع منسوب مياه الصرف الصحي بعزبة الهاويس – جديلة - محافظة الدقهلية، وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوصيل المرافق لحي بــن زيـــد – مدينة المنصورة – محافظة الدقهلية، إضافة لسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء مشروع صرف صحي متكامل (محطة - شبكة انحدار - خط طرد) بقرية ميت طريف – مركز دكرنس – محافظة الدقهلية.