انت الان تتابع تفاصيل خبر بسبب قفص فراخ.. صاحب ورشة يتخلص من فرارجي بالمعصرة حصرياً على موقعنا

القاهرة في الاثنين 4 يوليو 2022 05:51 مساءً - محمد السيد - /709013/بسبب-قفص-فراخ-صاحب-ورشة-يتخلص-من-فرارجي-بالمعصرة

بداية الواقعة

تعود الجريمة المأساوية إلى تلقي المقدم محمد مجدي، رئيس مباحث قسم شرطة المعصرة، بلاغا من الأهالي مفاده نشوب مشاجرة بين صاحب ورشة وفرارجي، وسقوط قتيل يدعى «أحمد» وشهرته «حريقة»، وبالانتقال والفحص تبين وجود جثة لصاحب محل دواجن مصاب بآلة حادة، وبعمل التحريات تبين نشوب مشاجرة بين صاحب ورشة والضحية بسبب خلافات الجيرة وقيام الضحية بوضع قفص دواجن بجوار ورشة الجاني وهو ما رفضه وتطور الأمر لمشاجرة بينهما، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم وجار مناقشته حول ملابسات الواقعة.

انتداب الطب الشرعي

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة العامة التحقيقات، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، فيما تم نقل جثمان المجني عليه لمشرحة زينهم، وانتداب الطب الشرعي، لإجراء الصفة التشريحية، وإعداد تقرير مفصل يوضح سبب الوفاة، كما كلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة، وملابساتها لكشف غموض الحادث.

الاستماع لشهود العيان

كما أمرت بالتحفظ على كاميرات المراقبة القريبة من مكان وقوع الجريمة، تمهيدا لتفريغها، والوقوف على ملابسات الواقعة، واستدعت عددا من شهود العيان الذين توافقت ظروف وجودهم وقت وقوع الحادث لسماع أقوالهم حيال الحادث.

إعادة اجراءات محاكمة متهم في أحداث عين شمس

أجلت الدائرة الثانية، بمحكمة جنايات طرة، اليوم الاثنين، إعادة اجراءات محاكمته المتهم عبدالرحمن صلاح في القضية رقم ٢٥٩٩١ لسنة ٢٠١٤ عين شمس، و المعروفة إعلاميا بـ "أحداث عين شمس" لجلسة ١٠ سبتمبر لحضور المتهم.

إحالة المتهمين

كانت النيابة العامة قد أحالت فى وقت سابق المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، ووجهت لهما تهمة التجمهر فى منطقة عين شمس، واستعراض القوة والتعدى على الممتلكات العامة والخاصة وتعريض حياة المواطنين للخطر، والشروع فى القتل.

محاكمة قيادات الإخوان في أحداث المنصة

أجلت الدائرة الأولى، بمحكمة جنايات طرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم الاثنين، محاكمة محمد بديع مرشد الإخوان، و78 متهما آخرين فى القضية رقم 72 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ ثان مدينة نصر، والمقيدة برقم 9 لسنة 2021 كلى القاهرة الجديدة، والمقيدة برقم 21 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلاميا بـ "أحداث المنصة"، لجلسة 1 أكتوبر لمشاهدة الفلاشة المقدمة من النيابة العامة.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، وغريب عزت ومحمود زيدان.

المتهمون في القضية

المتهمون فى القضية هم: محمد بديع، ومحمود عزت، ومحمد البلتاجى، وعمرو زكى، وأسامة يس، وصفوت حجازى، وعاصم عبد الماجد، ومحمد عفيف، وآخرين.

قانون مكافحة الإرهاب

حدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.