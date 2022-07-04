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القاهرة في الاثنين 4 يوليو 2022 05:51 مساءً - محمد السيد - /709011/النائب-محمد-حمزة يهنيء-الطالبة-بسملة-سعيد-لحصولها-على-المركز-الأول-على-الجمهورية

هنأ النائب محمد حمزة عضو مجلس الشيوخ، إدارة وسط التعليمية بمحافظة الإسكندرية بقيادة علا سليمان مدير إدارة وسط التعليمية والطالبة بسملة سعيد رمضان، بمدرسة امبروزو الثانوية الفنية بنات لحصولها على المركز الأول على الجمهورية بالثانوية الفنية الصناعية نظام السنوات الثلاث (إعداد مهني).

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دعم وتشجيع الطلاب المتفوقين وتحفيزهم

وأكد حمزة، على دعمه الكامل للطلاب المتفوقين وأنه يقف داعما لهم فهم امل هذه الامه ومستقبلها المشرق في ظل توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم التعليم الفني والتوسع في إنشاء مدارس فنية وتكنولوجيا المعلومات المتخصصة .

وجاءت التهنئة بحضور المربية الفاضلة علا سليمان مدير إدارة وسط التعليمية بمحافظة الإسكندرية والأخ النائب علاء جاد عضو مجلس الشيوخ والاستاذ سناء الصاوي حسين مديرة مدرسة امبروز الثانوية الفنية بنات ووالد ووالدة الطالبة.

وقال النائب محمد حمزة، أثناء تهنئة الطالبة إن الطلاب المكافحين من أوائل الدبلومات الفنية هم شرف لمصر، وفخر للوطن، مشيد بما بذلوه من أجل رفع راية البلد.

وأضاف أن هؤلاء الطلاب شرف لأهاليهم ومستقبل واعد لمصر، مؤكدًا أنه على كل طالب أن يحتذى بهم.

وتابع: نتمنى أن يخرج من بينهم عباقرة وعلماء ينفعون الوطن، مشيداً بدور تعليم الإسكندرية وإدارة وسط التعليمية بمحافظة الإسكندرية بقيادة الأستاذة علا سليمان وجميع العاملين في التربية والتعليم، على المجهود الذي يبذل طوال العام مع الطلاب من أجل نجاح منظومة التعليم الجديدة.