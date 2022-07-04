انت الان تتابع تفاصيل خبر عمرو درويش«نائب التنسيقية» ينتقد قانون التأخير والضريبة: يحمل المواطن أعباء إضافية حصرياً على موقعنا

القاهرة في الاثنين 4 يوليو 2022 05:51 مساءً - محمد السيد - /709010/عمرو-درويشنائب-التنسيقية-ينتقد-قانون-التأخير-والضريبة-يحمل-المواطن-أعباء-إضافية

قال النائب عمرو درويش، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه كان على الحكومة التيسير فى الإجراءات بدلا من التشديد فى إجراءات التحصيل، سواء مع كبار أو صغار الممولين أو البسطاء.

دوت الخليج

قانون التأخير والضريبة

جاء ذلك خلال مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بشأن قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، وبتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.

وأضاف درويش:" لا يجب أن تكون هناك فجوة بين إنجازات الدولة وشعور المواطن بها".

وأشار درويش، إلى أن القانون يساهم فى تحميل المواطن أعباء إضافية إلى جانب أعباء الإصلاح الاقتصادى، وكان يجب أن يتوافق المشروع والتيسير على الممولين والبسطاء، بدلا من انسداد الأفق وخلق فجوة كبيرة بين نتائج الإصلاح الاقتصادى وإنجازات الدولة وشعور المواطن بها".

وتابع: "هناك ممارسات تحتاج إلى إعادة نظر من الحكومة ووزارة المالية، والإعفاءات تساهم فى زيادة التحصيل".