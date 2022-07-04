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القاهرة في الاثنين 4 يوليو 2022 05:51 مساءً - محمد السيد - /709005/نبيلة-عبيد-تهنئ-بسنت-حميدة-على-حصولها-الميدالية-الذهبية-فخورة-بيكي

دوت الخليج يرصد تهنئة نبيلة عبيد لبسنت حميدة

نبيلة عبيد وبسنت حميدة

ونشرت النجمة نبيلة عبيد صورة لبسنت حميدة عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام وعلقت عليها :" انا سعيدة بإنجاز هذه الشابة البطلة الأولمبية بسنت حميده.. وفخورة بها و بکل زملائها من الابطال الاولمبيين اعضاء البعثة المصرية الى دورة البحر المتوسط للألعاب الرياضية الاولمبية".

وأضافت نبيلة عبيد :"مبروك لمصر و مبروك لكل ابطال العرب المتواجدين على أرض الباهية وهران الجزائر بلد المليون و نصف بطل شهيد.. مساكم عطر بلدي".

كشفت الفنانة نبيلة عبيد تفاصيل برنامجها الإذاعي الجديد الذي تستعد لتسجيله وتروي من خلاله أسرار وكواليس عن مشوارها الفني ويحمل اسم “مع نبيلة عبيد”.

برنامج مع نبيلة عبيد

كتبت الفنانة نبيلة عبيد عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي: “عندما وافقت على تسجيل حكايات من مشوار حياتي بصوتي للإذاعة المصرية، كان هدفي في المقام الأول نقل تجربتي كفنانة إلى الجيل الجديد من نجوم التمثيل، بالإضافة إلى نوع من التوثيق الشخصي لتجارب وقصص مررت بها منذ بداياتي”.

وتابعت: “وحتى استحققت أن يسبق اسمي لقب نجمة مصر الأولى.. اللقب المحبب لقلبي، والذي لم يأت أبدًا من فراغ بل نتيجة تعب وبحث دائم عن التمييز والنجاح مع كل عمل فني جديد قدمته.. طبعًا البعض قد تخيل أن الحكايات سوف تتضمن أسرارًا عاطفية، وقصص المغامرات ما بين مافيا رجال الأعمال ورجال السياسة أصحاب السلطة”.

وأضافت نبيلة عبيد: “وهذا طبعا كله محض خيال من يألفون هذه القصص والعناوين بحثًا عن التريند والسبق الإعلامي.. باختصار حكايات مع نبيلة عبيد، ستكون حكايات ممتعة”.

واستكملت قائلة: “ومؤكد مفيدة لمن سيتابعها من الممثلين الشباب والجمهور، وهي ليست مذكرات سونيا سليم في الراقصة والسياسي لمن يبحث عن اسمه إذا كان مكتوبا، وأيضًا لن تكون أبدًا حكايات سلوى شاهين في كشف المستور”.