نتيجة الدبلومات الفنية 2022 برقم الجلوس الآن ، بعد إعلان موقع وزارة التعليم في جمهورية مصر العربية اعتماد نتيجه الدبلوم الدور الثاني في جميع المحافظات ، وتصديق الدكتور طارق شوقي وزير التربية و التعليم والتعليم الفني ، بدأ الطلاب وأولياء الأمور البحث اليوم عن نتائج دبلوم التخصصات الفنيه في ساعة مبكرة من صباح اليوم ، ومن خلال مقال اليوم نقدم لكم خطوات الاستعلام عن النتائج التي تم اعتمادها ، و رابط البحث عن نتيجة شهادة الدبلومات الفنية برقم الجلوس والاسم ، و أهم مؤشرات ونسب النجاح في التيرم الثاني مجموع مع الدور الأول ونسب نجاح الطلاب في كافة الأنظمة الفنية ومؤشرات الحضور.

نتيجة الدبلومات الفنية 2022 برقم الجلوس الآن

يبحث الطلاب وذويهم اليوم عن نتائج طلاب الثانوية الفنية التي ظهرت منذ أيام :

يتم البحث في جوجل عن رابط نتيجة الدبلومات الفنية بالاسم ورقم الجلوس.

نسجل الدخول علي الموقع الخاص بوزارة التربية والتعليم مصر.

نختار من بوابة الموقع إعلان نتائج امتحانات الدبلومات الفنية.

سيتم تحويلك لصفحة البحث.

تقوم بوضع رقم الجلوس أو رقم مقعد الطالب في الخانة الفارغة.

بعد ذلك عليك الضغط علي بحث من أجل الحصول علي النتيجة.

يمكن كذلك البحث عن نتائج أخري وذلك بالعودة مرة أخرى أو اختيار بحث جديد.

نتيجه الدبلومات الفنيه برقم الجلوس والاسم

ظهرت النتائج الخاص بطلاب الديبلومات الفنية للعام الدراسي المنتهي 2021 / 2022 لجميع المحافظات :

نسبة النجاح العامة علي مستوي الجمهورية لنظام الثلاث سنوات في الدبلومات الفنية ثمانى وستون بالمائة 68%.

بينما جات نسبة النجاح العامة في نظام الخمس سنوات اكثر من 80% لمجمل الطلاب.

وبالنسبة لنسبة النجاح لمدارس التكنولوجية التطبيقية فتجاوزت نسبة 70%.

نظام 5 سنوات: حضر عدد 18757 طالب (4 شهادات) بنسبة نجاح 80.84 % بانخفاض مقداره 3.54 % عن العام السابق.

أما عن نظام 3 سنوات فقد حضر عدد 662036 طالب بنسبة نجاح 69.35 % بإنخفاض مقداره 0.87 % عن العام السابق.

وبخصوص نظام الـ 3 سنوات علي أنظمة التعليم والتدريب المزدوج حضرها عدد 18792 طالب ، وجاءت بنسبة نجاحهم 85.02 % بانخفاض مقداره 0.44 % عن العام السابق.

وأخيراً نظام الثلاث سنوات علي البرامج المطورة بناء علي منهجية الجدارات عدد من حضر بهذا النظام 21298 طالب ، بنسبة نجاح 86.36 % .

ويمكن للطلاب اتباع الخطوات الموضحة بالفقرة السابقة لتعرف علي النتائج.