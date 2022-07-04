تعاون بين «العربية للتصنيع» و«نت سينك» فى مجال الشبكات والتقنيات السحابية

جدة - نرمين السيد - أكد الفريق عبدالمنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أهمية تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتوطين التكنولوجيا الحديثة وزيادة نسب المكون المحلى وزيادة القيمة المضافة للصناعة، بالتعاون والشراكة مع الخبرات العالمية المتخصصة.





جاء هذا خلال توقيع مذكرة للتفاهم بين الهيئة العربية للتصنيع وشركة نت سينك الأمريكية (Netsync Network Solutions). وأوضح التراس، أن الهيئة تتطلع من خلال تعاونها مع شركة نت سينك، تعزيز الخدمات الإلكترونية والتكنولوجية ونظم المعلومات لكافة المؤسسات الحكومية والخاصة فى مجالات البنية التحتية للشبكات ومكوناتها ومنها التقنيات السحابية والذكاء الاصطناعى والتعلم الآلى وتجهيزات المدن الذكية. وأضاف أن العربية للتصنيع لديها خطة طموحة لتنفيذ خطة الدولة للتحول الرقمى وتحديث كافة نظم الأعمال بأحدث وسائل الإتصالات والخدمات الإلكترونية التكنولوجية، وفقا لأحدث معايير الثورة الصناعية الرابعة. من جانبه، أشاد تامر هدايت، رئيس مجلس إدارة شركة نت سينك الأمريكية (Netsync Network Solutions)، بخبرات الهيئة العربية للتصنيع فى مجال الصناعات الإلكترونية والخدمات التكنولوجية الذكية ونظم المعلومات وبالإمكانيات التصنيعية والبشرية وقدرتها على تطوير التكنولوجيا بأساليب علمية لتحقيق أعلى معدلات للتصنيع المحلى وفقا لنظم الجودة العالمية، مؤكدا أن السوق المصرى كبير وواعد ويشكل أهمية إستراتيجية للمنطقة الإفريقية والعربية.

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