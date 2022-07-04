عاجل- بعد قرار إجازة العيد.. هل يتغير موعد امتحان الثانوية العامة؟

جدة - نرمين السيد - تساءل عدد كبير من أولياء أمور طلاب الثانوية العامة، عن موقف امتحانات الثانوية العامة، بعد صدور قرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، بشأن إجازة عيد الأضحى المبارك.





قرار رئيس مجلس الوزراء، تضمن أن تكون الفترة من يوم السبت الموافق 9 من شهر يوليو عام 2022 ميلادية، حتى يوم الخميس الموافق 14 من شهر يوليو عام 2022 ميلادية، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين فى الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام. وشدد القرار على استمرار أعمال الامتحانات وفقا للمواعيد المقررة من قبل السلطة المختصة، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك. يذكر أن جدول امتحانات الثانوية العامة جاء كالتالي:- الثلاثاء: 5-7-2022: الرياضيات التطبيقية- الديناميكا "الشعبة الرياضيات"- مدة الامتحان ساعتان. الخميس 7-7-2022: اللغة الأجنبية الأولى "الشعبة العامة"- مدة الامتحان ثلاث ساعات. من السبت الموافق 9-7-2022 إلى الثلاثاء الموافق 12-7-2022، إجازة عيد الأضحى المبارك. الخميس 14-7-2022: الفيزياء "الشعبة العلوم والرياضيات" والتاريخ "الشعبة الأدبية"- مدة الامتحان ثلاث ساعات. الأحد 17-7-2022: الرياضيات البحتة- التفاضل والتكامل "الشعبة الرياضيات"- مدة الامتحان ساعتان، والجيولوجيا وعلوم البيئة "الشعبة العلوم" وعلم النفس والاجتماع "الشعبة الأدبية"- مدة الامتحان ثلاث ساعات. الثلاثاء 19-7-2022: الرياضيات البحتة- جبر وهندسة فراغية "الشعبة الرياضيات"- مدة الامتحان ساعتان. الخميس 21-7-2022: الرياضيات التطبيقية- الاستاتيكا "الشعبة الرياضيات"- مدة الامتحان ساعتان، والأحياء "الشعبة العلوم" والفلسفة والمنطق "الشعبة الأدبية"- مدة الامتحان ثلاث ساعات.

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