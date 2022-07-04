بنك مصر يرعى لاعبة الإسكواش المصنفة الثانية عشر عالميًا ندى عباس

جدة - نرمين السيد - أعلن بنك مصر، اليوم الإثنين، عن رعاية لاعبة الإسكواش المحترفة ندى عباس المصنفة الثانية عشر عالميًا، وذلك فى إطار الدور الرائد الذى يلعبه البنك فى دعم الرياضة المصرية، واستكمالاً لدوره الرائد فى دعم الشباب المصرى والرياضة المصرية.





حيث يحرص البنك دائمًا على تشجيع الشراكات بين القطاعات المختلفة بالمجتمع المصرى حكومى وأهلى وخاص من خلال تقديم نموذج ناجح بالمجتمع يتم تعميمه فيما بعد على كافة المستويات والقطاعات، وذلك للمساهمة الفعلية والحقيقية فى تنمية ونهضة المجتمع.

كما تأتى رعاية لاعبة الإسكواش الواعدة فى إطار إدراك البنك لأهمية دوره فى دعم الرياضة المصرية ويتم ذلك من خلال تبنيه استراتيجية مدروسة لاختيار أفضل اللاعبين النابغين والموهوبين المبشرين، حيث تتم دراسة أساليب الدعم من خلال معايير واضحة قابلة للتطبيق والتطوير وتضمن تحقيق الأثر المرجو منها، حيث يعتبر دعم الرياضة المصرية أحد محاور المسئولية المجتمعية التى يؤمن بها البنك والتى تتركز على مجالات الصحة، التعليم وتمكين المرأة والرياضة، لكون الشباب النواة الرائدة لتقدم الوطن وانطلاقا من الإيمان بأهمية دعم الشباب للتقدم فى كافة المجالات، لكون الشباب النواة الرائدة لتقدم الوطن من أجل مستقبل أفضل لمصر، حيث يسعى بنك مصر إلى تقديم نموذج إيجابى يحتذى به فى المسئولية المجتمعية.

هذا كما قام البنك مؤخرًا بالإعلان عن إطلاق أول صندوق استثمار خيرى "صندوق الرياضة المصرى"، والذى يهدف لدعم نهضة الرياضة المصرية وإعادة مكانتها مع وضعها على الخريطة الرياضية العالمية، ويأتى ذلك فى إطار خطة عمل تم وضعها بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأوليمبية، ويسعى الصندوق للوصول إلى هدفه الرئيسى من خلال برنامج مخطط له على كافة المستويات للوصول الى أقصى درجات التفوق الرياضى العالمى بالتنسيق مع اللجنة الأوليمبية واتحادات الألعاب المعنية ووزارة الشباب والرياضة.

هذا ويعد بنك مصر من أكبر البنوك التى لها باع فى مجال المسئولية المجتمعية ومن أكثر المؤسسات إدراكًا للمسئوليات البيئية والاجتماعية وقواعد الحوكمة التى تقع على عاتق المؤسسة وجدير بالذكر أن بنك مصر قام بإنفاق نحو 1.5 مليار جنيه تبرعات فى مجال التنمية المجتمعية خلال الفترة من يوليو 2020 حتى ديسمبر 2021.

و نتيجة لجهود البنك المتميزة فى مجال المسؤولية المجتمعية فقد حاز بنك مصر مؤخراً على عدة جوائز عالمية فى مجال المسئولية المجتمعية منها، جائزة أفضل بنك فى مجال المسئولية المجتمعية - مصر 2022 من مجلة ذا جلوبال إيكونوميكس، كما حصل البنك على جائزة "أفضل بنك فى مجال المسئولية المجتمعية - مصر 2022 من مجلة جلوبال بيزنس.