للتحضير لقمة المناخ COP27.. اجتماع مشترك بين وزيرى الكهرباء والبيئة

جدة - نرمين السيد - استقبل الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم الإثنين، الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، لمناقشة تحضيرات مؤتمر المناخ COP27 فى نوفمبر المقبل، واستعدادات مصر لقيادة العمل المناخى العالمى.





وأكد شاكر، أن اللقاء يعكس حرص الوزارات على التعاون بينهم خلال الفترة المقبلة والاستفادة من جميع الخبرات والتعاون مع القطاع الخاص كشريك أساسى والسعى لوضع خطة خضراء لجميع قطاعات الدولة بروح التعاون بين الوزارات المصرية للخروج بدورة مميزة من COP27 وتشكيل مجموعة عمل من الوزارتين للبدء فى تنفيذ يوم الطاقة بمؤتمر المناخ المقبل.

وخلال الاجتماع ناقش الوزيران المشروعات الفعلية التى تتم على الأرض بمدينة شرم الشيخ لزيادة الطاقة الجديدة والمتجددة بالمدينة، وذلك ضمن الخطوات التنفيذية بأن تكون مدينة شرم الشيخ خضراء وصديقة للبيئة.

كما تناول الطرفان إمكانية زيادة الطاقة الجديدة والمتجددة بمطار شرم الشيخ، بالتنسيق مع وزير الطيران المدنى.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن الاجتماع يهدف إلى التنسيق المشترك بين الجانبين، وكذلك التحضير المشترك للموضوعات التى تهم الدول الأعضاء فى اتفاقية المناخ وبالأخص الدول النامية، وتبادل الرؤى والخبرات حول كيفية التنسيق المشترك فى موضوعات المناخ وصولا إلى مؤتمر المناخ القادم بشرم الشيخ، ومناقشة قصص النجاح المصرية فى مجالات مشروعات الطاقة المتجددة ومعايير الاستدامة البيئية وتمويل المناخ.

وأشارت وزيرة البيئة، باعتبارها مبعوث مؤتمر المناخ القادم والمسؤولة عن التنسيق الوزارى للمؤتمر، إلى أن وزراء مصر يعملون كفريق عمل متكامل للخروج بنسخة مصرية متميزة من مؤتمر المناخ تقدم الرؤية المصرية فى قيادة العمل المناخى العالمى وتراعى مصالح جميع الدول والأطراف.

ولفتت إلى أن مبادرات تمويل القطاع الخاص لمشروعات المناخ والدور الذى يمكن أن تلعبه مصر فى الدفع بتلك المبادرات، خصوصا فى مجال نقل الطاقة والتوسع فى وسائل النقل الكهربائية وضرورة التعاون مع مصر للتركيز على تشجيع القطاع الخاص فى الدول النامية على تمويل هذه المشروعات للمشاركة فى عملية التنمية والتحول للاقتصاد الأخضر وإمكانية دعم المبادرات ذات الأولوية خلال مؤتمر شرم الشيخ، كما أشار إلى أهمية عرض قصص النجاح المصرية فى مجال الطاقة المتجددة والشراكة مع القطاع الخاص فيها.

كما استعرضت وزيرة البيئة، الملفات المنوط بها وزارة الكهرباء خلال المؤتمر، ومنها مبادرة "الانتقال العادل للطاقة"، مشيرة الى الخطوات والإجراءات التى تمت للخروج بتلك المبادرة، والهدف منها، والتى تشير الى انتقال الدول لاستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة تدريجيا مع الاحتفاظ بحقها فى تحقيق التنمية، وربط ذلك بخطة المساهمات المحددة وطنيا 2030.

وشددت على ضرورة العمل على تفعيل تلك المبادرة خلال الفترة المقبلة وتوسيع دائرة المشاركين بها، بحيث تضم دول إفريقية ومنظمات دولية والدول المتقدمة.

كما ناقشت الدكتورة ياسمين فؤاد، الإجراءات المتعلقة بتصميم "يوم الطاقة"، والذى سيتم تنفيذه خلال الأيام غير الرسمية للمؤتمر، مشيرة إلى أن هذا اليوم تم تصميمه على أساس وجود زخم سياسى حول هذا الموضوع، موضحة آلية العمل بهذا اليوم وسيتم تقسيمه إلى مجموعة من الاحداث الجانبية، منها الحدث الرئيسى ويتبع وزارة الكهرباء، وحدث خاص بالقارة الإفريقية حيث يتم التعاون حاليا مع عدد من الوزراء بالدول الإفريقية حول تلك الموضوع، وحدث آخر خاص بالأبحاث العلمية فى مجال الطاقة، وشركات القطاع الخاص المتميزة فى قطاع الطاقة فى مصر، وتم الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل من الوزارتين للبدء فى التنفيذ.