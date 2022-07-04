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جدة - نرمين السيد - ودشن الأنبا تيموثاوس أسقف الإيبارشية، الكنيسة ذاتها بعد تجديدها وترميمها، ودشن المذبح الأوسط على اسم القديسين الأنبا بشاى والأنبا بطرس، والمذبح البحرى على اسم السيدة العذراء، ومذبح الدور العلوى على اسم الشهيد مار مينا والقديس البابا كيرلس السادس، وأيقونات الكنيسة وأوانى الخدمة.
كما افتتح متحف مقتنيات الكنيسة من مخطوطات وأدوات وكتب كنسية قديمة وحامل الأيقونات الأثرى، ثم صلى عشية عيد القديسين شفيعى الكنيسة، مساء أول أمس، وألقى كلمة عن أهمية الكنيسة فى حياتنا وعن تاريخ الكنيسة ذاتها.
وتضمنت الاحتفالية والتى بدأت من 24 يونيو الماضى وحتى اليوم، قداس عيد القديسين شفيعى الكنيسة، والعديد من الفقرات الروحية والعروض المتنوعة، بحضور عدد من الآباء الأساقفة والكهنة من أبناء الكنيسة ذاتها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الاحتفال بمرور 125 عاما على تأسيس كنيسة القديسين بالزقازيق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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