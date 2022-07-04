الاحتفال بمرور 125 عاما على تأسيس كنيسة القديسين بالزقازيق

جدة - نرمين السيد - ودشن الأنبا تيموثاوس أسقف الإيبارشية، الكنيسة ذاتها بعد تجديدها وترميمها، ودشن المذبح الأوسط على اسم القديسين الأنبا بشاى والأنبا بطرس، والمذبح البحرى على اسم السيدة العذراء، ومذبح الدور العلوى على اسم الشهيد مار مينا والقديس البابا كيرلس السادس، وأيقونات الكنيسة وأوانى الخدمة.

كما افتتح متحف مقتنيات الكنيسة من مخطوطات وأدوات وكتب كنسية قديمة وحامل الأيقونات الأثرى، ثم صلى عشية عيد القديسين شفيعى الكنيسة، مساء أول أمس، وألقى كلمة عن أهمية الكنيسة فى حياتنا وعن تاريخ الكنيسة ذاتها.

وتضمنت الاحتفالية والتى بدأت من 24 يونيو الماضى وحتى اليوم، قداس عيد القديسين شفيعى الكنيسة، والعديد من الفقرات الروحية والعروض المتنوعة، بحضور عدد من الآباء الأساقفة والكهنة من أبناء الكنيسة ذاتها.