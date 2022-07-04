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القاهرة في الاثنين 4 يوليو 2022 04:54 مساءً - محمد السيد - /709006/مباريات-سواريس-التي-يخوضها-مع-الأهلي-هذا-الموسم

تولى ريكاردو سواريس، مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مؤخراً وذلك خلفاً لـ الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، والذي رحل عن الفريق الأحمر بعد فسخ التعاقد بالتراضي مع إدارة الأهلي.

دوت الخليج

وخاض سواريس، أول لقاء رسمي له مع النادي الأهلي، في كأس مصر أمام فريق بتروجيت، والذي انتهى لصالح الفريق الأحمر بنتيجة هدفين نظيفين، وضرب موعداً قويا أمام فريق الزمالك، في نهائي البطولة والذي ينطلق في تمام التاسعة مساء يوم 21 يوليو الجاري.

ولازال ينتظر سواريس، العديد من المباريات خلال هذا الموسم، فافلريق لم يلعب سوى 20 مباراة من إجمالي 34 مباراة في بطولة الدوري، بالإضافة للمنافسة في بطولتي كأس مصر في نسخته الماضية، وكذلك بطولة كأس مصر في نسخته الجديدة، والذي تأهل فيه الفريق لدور الـ 16، وأوقعته القرعة في طريق مصر المقاصة.

وخلال هذا التقرير يرصد لكم دوت الخليج، المواجهات التي يخوضها النادي الأهلي تحت قيادة سواريس:

_ كما ذكرت، فكانت أول مباراة خاضها المدرب البرتغالي رفقة النسور الحمراء، أمام بتروجيت في نصف نهائي كأس مصر، وحقق فيها الفريق الفوز بنتيجة هدفين نظيفين.

_يستعد الفريق لمواجهة نادي الجونة، في مباراة مؤجلة من بطولة الدوري الممتاز في التاسعة مساء الغد على ستاد خالد بشارة بالجونة

_ يوم 12 يوليو الجاري، سيشهد على مواجهة قوية للنادي الأهلي أمام فريق فيوتشر في الجولة 24 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

_ سيتواجه المارد الأحمر أمام نظيره بيراميدز، في مباراة ستجمع بينهما في الجولة 25 من مسابقة الدوري المصري الممتاز يوم 16 يوليو الجاري.

_ تم تأجيل مباراة الإسماعيلي، والتي كان مقرر لها أن تُقام يوم 20 يوليو الجاري.

_ يخوض الأهلي، نهائي كأس مصر أمام فريق الزمالك يوم 21 يوليو الجاري.

_ يوم 24 من الشهر الجاري، سيتقابل النادي الأهلي مع فريق الجونة مرة ثانية، في الجولة 26 من مسابقة الدوري الممتاز.

_ يتواجه المار الأحمر أمام نادي مصر المقاصة يوم 27 يوليو الجاري، في الجولة 27 من مسابقة الدوري.

_ يوم 30، سيواجه الشياطين الحمر فريق المقاولون العرب في مباراة مؤجلة من البطولة المحلية.

_ يوم 2 أغسطس، سيتقابل الأهلي أمام فريق فاركو في الجولة 28 من عمر مسابقة الدوري.

_ يوم 7 أغسطس، سيضرب الفريق الأحمر موعداً مع فريق الاتحاد السكندري في الجولة 29 من مسابقة الدوري الممتاز.

_ يخوض الأهلي، مباراة أمام المصري في الجولة 30 من مسابقة الدوري، يوم 10 أغسطس المقبل.

_ يعود النادي الأهلي من جديد للمنافسة في بطولة كأس مصر وبالتحديد في دور الـ 16، عندما يواجه فريق مصر المقاصة يوم 14 أغسطس المقبل.

_ يوم 31 أغسطس، سيشهد مواجهة الشياطين الحمر أمام فريق إيسترن كامباني في الجولة 31 من عمر بطولة الدوري العام.

_ الأهلي أمام إنبي، في الجولة 32 من بطولة الدوري، ستُقام أحد يومي 23/ 24 أغسطس الجاري.

_ الأهلي أمام طلائع الجيش، يوم 27 أغسطس الجاري، في الجولة 33 من مسابقة الدوري الممتاز.

_ الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا يوم 30 أغسطس، في آخر جولات الدوري في الجولة 34 من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

إذا 15 مباراة، سيخوضهم النادي الأهلي تحت قيادة المدير الفني الجديد ريكاردو سواريس، في بطولتي الدوري المصري، ونهائي كأس مصر في نسخته الماضية، بالإضافة لمباراة دور الـ 16