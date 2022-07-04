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القاهرة في الاثنين 4 يوليو 2022 04:54 مساءً - محمد السيد - /709003/رئيس-الوزراء-الأوكراني-تكلفة-إعادة-إعمار-أوكرانيا-تقدر-بـ750-مليار-دولار

أعلن رئيس وزراء أوكرانيا، دينيس شميهال، بأن تكلفة إعادة إعمار أوكرانيا تقدر بـ 750 مليار دولار، لافتا إلى أن بلاده بحاجة إلى تكلفة عالية من أجل إصلاح البنية التحتية.

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وكان رئيس الوزراء الأوكراني صرح فى وقت سابق خلال قمة مؤتمر البنية التحتية البريطانية الأوكرانية، أن إجمالى الأضرار التى لحقت بالبنية التحتية فى أوكرانيا بلغت 104 مليار دولار.

بنك الأستثمار يتطلع لدعم اوكرانيا بـ 100 مليار يورو

وبذكر انه فى وقت سابق من اليوم كشفت وثيقة اطلعت عليها وكالة رويترز بأن بنك الاستثمار الأوروبي وهي المؤسسة المعنية بالإقراض فى الاتحاد الأوروبي، تقترح هيكل تمويل تم تنفيذه من قبل خلال وباء كورونا وهي خطة تهدف إعادة إعمار أوكرانيا باستثمارات تصل إلى 100 مليار يورو اي ما يعادل "104.3 مليار دولار" .

ومن الجدير بالذكر أنه تم عقد اليوم مؤتمر دولى لإعادة إعمار أوكرانيا فى سويسرا ويهدف هذا المؤتمر توفير الموارد لأوكرانيا من أجل مساعدتها لإعمار البلاد نتيجة الدمار الذي خلفتها الحرب الروسية.

ويذكر أن بنك الاستثمار الأوروبي يقترح صندوقا يعمل بآلية ذاتها التى تم العمل بها خلال جائحة كورونا من أجل ضمان التمويل لشركات الصغيرة والمتوسطة، وقد يسهم الصندوق الخاص بأوكرانيا فى إعادة إعمار وبناء الجسور وترميم خدمات المياه والصرف وبشكل خاص داخل المدن التى ارتفع فيها عدد سكانها بسبب نزوح أهلها من مناطق اخري داخل اوكرانيا.

ويجب أن تعطي المفوضية الأوروبية موافقة أولية على هذه الخطة ومن ثم يوافق أغلبية أعضاء الاتحاد الأوروبي على الخطة وبعد ذلك ستقرر دول الاتحاد الأوروبي لاحقا ما إذا كانت ستساهم فى الصندوق.