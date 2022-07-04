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القاهرة في الاثنين 4 يوليو 2022 04:54 مساءً - محمد السيد - /709001/مجلس-النواب-يعلن-فض-دور-الانعقاد-الثانى-له-غدا-ويختتم-الأعمال-بتعديلات-قانون-التمويل-الاستهلاكى

يرجح فض دور الإنعقاد الثاني لمجلس النواب، خلال جلسته العامة غدا الثلاثاء، برئاسة المستشار حنفي جبالي، وذلك عقب انعقاد دام لمدة 9 أشهر، لتبدأ الإجازة البرلمانية من بعد غدا الأربعاء وحتي الخميس الأول من شهر أكتوبر المقبل، حيث نصت المادة 274، أن يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور.

دوت الخليج

فض دور الانعقاد الثاني لمجلس النواب.. بعد حسم قانون التمويل الاستهلاكي.. غدا

ومن المقرر أن تشهد الجلسة العامة ، غدا الثلاثاء، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2020، ذلك لإضافة ثلاث مواد جديد تقضي بعدم جواز ممارسة نشاط الكفالة بأجر في نشاط التمويل الاستهلاكي إلا بعد القيد بالسجل الذي تعده الهيئة لهذا الغرض، وأناط بمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية وضع قواعد وشروط وإجراءات القيد والشطب في هذا السجل، واستثنى من القيد في هذا السجل البنوك وشركات ضمان الائتمان المرخص لها وفقاً لقانون البنك المركزي.

وتضمن على عقوبة الحبس أو غرامة لا تقل عن 5000 جنيه ولا تزيد على ضعفي المتبقي من قيمة التمويل، لكل من استخدم الغش أو التدليس للامتناع عن تنفيذ كل أو بعض التزاماته المالية المقررة بموجب عقد التمويل المبرم وفقاً لأحكام هذا القانون.

وأجاز الصلح في هذه الجرائم سواء أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة.

يذكر أن الجلسة العامة للمجلس،شهدت اليوم، الموافقة النهائية على قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة ، حيث تعتبر الضريبة تعد أحد مظاهر التضامن الاجتماعي الذي يحتم على كل مواطن تحمل نصيبه من أعباء الدولة مقابل حصوله على الضمانات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية من السلطة العامة ودون إخلال بالتوازن بين المصالح العامة والمصالح الفردية.

كما شهدت الموافقة على اتفاقيتيتن دوليتين، الأولي: عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 226 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق منحة التعاون الفني المقدمة من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لتمويل مشروع مترو الإسكندرية / أبوقير بمبلغ 600 ألف يورو المُوقع بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بتاريخ 19 / 4 / 2022.

والثانية: قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 227 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق منحة بين جمهورية مصر العربية مُمثلة في وزارة التعاون الدولي والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية بمبلغ 750 ألف دينار كويتي للإسهام في إعداد دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية والبيئية لمشروع ربط السكك الحديدية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان، الموقع في جدة بتاريخ 7/4/2022.