الدكتور إيهاب أبو عيش بمناقشات«التجاوزعن مقابل التأخير والضريبة»: «ندعم الآليات المختلفة والمتوازنة لتحفيز النشاط الاقتصاد»

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القاهرة في الاثنين 4 يوليو 2022 04:54 مساءً - محمد السيد - /709000/الدكتور-إيهاب-أبو-عيش-بمناقشاتالتجاوزعن-مقابل-التأخير-والضريبة-ندعم-الآليات-المختلفة-والمتوازنة-لتحفيز-النشاط-الاقتصاد

دوت الخليج

نائب وزير المالية للخزانة العامة: لا بد من مناقشة الجوانب التي تم إثارتها من جانب النواب بشأن قانون التجاوز

وعن مشروع قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، أفاد «أبو عيش»: «نحن لا نعلق على المواد الموجودة في القانون، لكن لابد من الإشارة إلي النقاط التي تم إثارتها من جانب بعض النواب»، مضيفا: «الحاجة الأساسية والخبرة مثلما أشار النواب في القانونين السابقين في سنة 2018 و2020، وحتى الأزمة العالمية الراهنة والتعامل مع أزمة كورونا، أثبتت أن الحكومة المصرية لديها رؤية ثاقبة في أهمية التعاون وتحليل التوازن بين الحفاظ على النشاط الاقتصادي وفي نفس الوقت حماية المجتمع من الآثار المختلفة، وما يثبت هذا الكلام على الأرض هو ما تشهده دول العالم نتيجة القرارات غير المدروسة التي تم اتخاذها أثناء فترة كورونا من سياسيات التأثير المالي والفني وغيرها».

إيهاب أبو عيش: الحكومة المصرية أثبتت أن لديها رؤية ثاقبة في الحفاظ على الاقتصاد وحماية المجتمع من آثار الأزمات العالمية

وتابع نائب وزير المالية للخزانة العامة: «كما نشير إلي أنه هناك أهمية عند وضع القوانين وهي لابد من الموازنة بين الطباع السيئة التي من الممكن أن تحدث عند الممول المنضبط الذي يسدد جميع ضرائبه في مواعيدها، وبين الممول الذي لا يلتزم، لأن ذلك يؤثر بشكل كبير على الحصيلة الضريبية، لذلك لابد من المراعاة بين مستحقات الخزانة والممولين الملتزمين».

واستكمل أبو عيش: «نحن مع الآليات المختلفة والمتوازنة لتحفيز النشاط الاقتصادي ودعمه حتي يستمر، لافتا إلى عدد من النقاط التي أثارها بعض النواب وهي عدم حضور ممثل وزارة المالية ومصلحة الضرائب للجنة»، مضيفا: «نحن نؤكد على التزام الحكومة بصفة عامة ووزارة المالية بصفة خاصة في حضور كافة الفعاليات التي يطلب فيها حضورها».