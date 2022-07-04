«كان نازل من القطر»..مصرع شاب دهساً تحت عجلات قطار الصالحية بالشرقية

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القاهرة في الاثنين 4 يوليو 2022 04:54 مساءً - محمد السيد - /708999/كان-نازل-من-القطرمصرع-شاب-دهسا-تحت-عجلات-قطار-الصالحية-بالشرقية

شهد مركز فاقوس بمحافظة الشرقية اليوم حادث مروع، حيث لقي شاب في العشرينات من عمره مصرعه دهسا تحت عجلات القطار بالقرب من مزلقان الهويس بدائرة المركز، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى فاقوس المركزي.

دوت الخليج

تلقى اللواء محمد والي مدير أمن الشرقية إخطاراً من اللواء عمرو رؤوف مدير المباحث الجنائية بورود إشارة من مستشفي فاقوس المركزي تفيد وصول الشاب " أحمد كمال" 27 عاماً مقيم بمنشية فاقوس جثة هامدة ادعاء حادث قطار.

الانتقال إلى مكان الحادث

على الفور انتقل ضباط مباحث مركز شرطة فاقوس إلى مكان الحادث، وتبين من الفحص وفاة الشاب " أحمد كمال" 27 عاماً مقيم بقرية منشية التابعة لدائرة المركز، تحت عجلات قطار الصالحية بالقرب من مزلقان الهويس، كما أعرب راكبي القطار عن استيائهم من أهالي فاقوس لقيامهم برشق طوب على الركاب، وتم استدعاء سيارة الإسعاف ونقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

النيابة العامة

تحرر عن الحادث المحضر اللازم، وتم إخطار النيابة العامة التى طلبت سرعة تقرير الطب الشرعي لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتصريح بدفن الجثة، وباشرت بالتحقيقات.

مصرع شخصين وإصابة 4 آخرين في حادث تصادم 3 سيارات

وفي سياق أخر شهد طريق المسلمية - الزقازيق بمحافظة الشرقية اليوم حادث مأساوي، حيث لقي شخصين مصرعهما وأصيب 4 آخرين إثر حادث تصادم مروع بين ثلاث سيارات على الطريق، وتم نقل الجثتين والمصابين إلى مستشفى ههيا المركزي، لتقديم العلاج اللازم للمصابين والتحفظ على الجثتين تحت تصرف النيابة العامة.

وتلقى اللواء محمد والي مدير أمن الشرقية إخطاراً من اللواء عمرو رؤوف مدير المباحث الجنائية بورود بلاغا من مأمور مركز شرطة ههيا تفيد وقوع حادث تصادم مروري بين ثلاث سيارات على طريق المسلمية - العدوة، ونتج عن الحادث وفاة شخصين وإصابة 4 آخرين.

الانتقال والفحص

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث مركز شرطة ههيا إلى مكان الحادث، وتبين من التحريات وقوع حادث تصادم بين ثلاث سيارات ملاكي على طريق المسلمية - الزقازيق، ونتج عن الحادث وفاة شخصين وإصابة 4 آخرين بإصابات مختلفة، وتم استدعاء سيارات الإسعاف ونقلهم إلى المستشفى لتقديم العلاج اللازم للمصابين والتحفظ على الجثتين.

النيابة العامة

وتم تحرير محضر بالحادث، وتم إخطار النيابة العامة التى طلبت سرعة تقرير الطب الشرعي لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتصريح بدفن الجثتين، وطلبت تحريات المباحث حول الحادث وتولت التحقيق.