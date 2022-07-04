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القاهرة في الاثنين 4 يوليو 2022 04:54 مساءً - محمد السيد - /708998/تأجيل-إعادة-إجراءات-محاكمة-متهم-في-أحداث-عين-شمس

أجلت الدائرة الثانية، بمحكمة جنايات طرة، اليوم الاثنين، إعادة اجراءات محاكمته المتهم عبدالرحمن صلاح في القضية رقم ٢٥٩٩١ لسنة ٢٠١٤ عين شمس، و المعروفة إعلاميا بـ "أحداث عين شمس" لجلسة ١٠ سبتمبر لحضور المتهم.

إحالة المتهمين

كانت النيابة العامة قد أحالت فى وقت سابق المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، ووجهت لهما تهمة التجمهر فى منطقة عين شمس، واستعراض القوة والتعدى على الممتلكات العامة والخاصة وتعريض حياة المواطنين للخطر، والشروع فى القتل.

أجلت الدائرة الأولى، بمحكمة جنايات طرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم الاثنين، محاكمة محمد بديع مرشد الإخوان، و78 متهما آخرين فى القضية رقم 72 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ ثان مدينة نصر، والمقيدة برقم 9 لسنة 2021 كلى القاهرة الجديدة، والمقيدة برقم 21 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلاميا بـ "أحداث المنصة"، لجلسة 1 أكتوبر لمشاهدة الفلاشة المقدمة من النيابة العامة.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، وغريب عزت ومحمود زيدان.

المتهمون في القضية

المتهمون فى القضية هم: محمد بديع، ومحمود عزت، ومحمد البلتاجى، وعمرو زكى، وأسامة يس، وصفوت حجازى، وعاصم عبد الماجد، ومحمد عفيف، وآخرين.

قانون مكافحة الإرهاب

حدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

هتك عرض طبيبة وصيدلانية في القليوبية

عاقبت محكمة جنايات بنها بالقليوبية برئاسة المستشار خالد الشباسى، مدرس بالسجن المشدد 7 سنوات بتهمة التحرش وهتك عرض طبيبة وصيدلانية اثناء سيرهما فى الشارع بمدينة بنها دائرة قسم ثانى .

ترجع أوراق القضية عندما تلقى مأمور قسم ثانى بنها بلاغا من " طبيبة وصيدلانية " بقيام مدرس بالتحرش بهما وهتك عرض أحدهما أثناء سيره بصحبة اثنين آخرين زملاءه فى أحد الشوارع بمدينة بنها بمحافظة القليوبية .

تم إخطار مديرية أمن القليوبية فانتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة، وتبين أنه أثناء سير " الطبيبة والصيدلانية " فى أحد الشوارع عقب شرائهما كوبين نسكافية وسارتا فى الشارع فجاء من ورائهما المتهم " مدرس " وبصحبته اثنين آخرين ، وقام الأول بالتلفظ بكلام خارج عليهما ، وقال للمجنى عليها الأولى كلام يخدش الحياء وفجأة قام بإمساكها من منطقة حساسة فى جسدها ، فصرخت وقامت بسكب كوب النسكافية فى وجهه فأسرع هاربا عقب قيام المارة فى الشارع بمحاولة الإمساك به .

وقامت الأجهزة الأمنية بفحص كاميرات المراقبة فى المحلات بالمنطقة التى شهدت الواقعة ، وتبين من خلال الكاميرات أن المتهم وزميليه كانوا يسيرون خلف المجنى عليهما وقام المتهم بإمساك إحداهما من منطقة حساسة من جسدها ، وبسؤال زميليه أيدا ما جاء فى أقوال المجنى عليهما وألقى القبض على المتهم وتم عرضه على جهات التحقيق فأحالته للمحاكمة فأصدرت المحكمة حكمها السابق .