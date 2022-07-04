غيابات النادي الأهلي أمام الجونة غداً فى الدوري المصري

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القاهرة في الاثنين 4 يوليو 2022 04:54 مساءً - محمد السيد - /708996/غيابات-النادي-الأهلي-أمام-الجونة-غدا-فى-الدوري-المصري

أعلن ريكاردو سواريش المدير الفني للنادي الأهلي، قائمة الشياطين الحمر استعداداً لمواجهة الجونة غداً الثلاثاء، ضمن منافسات الدوري المصري.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

غيابات الأهلي

غيابات الأهلي عن مباراة الغد لأسباب مختلفة، محمود وحيد ، أكرم توفيق ، عمار حمدي ، أحمد عبد القادر ، لويس ميكيسون ، بيرسي تاو، وياسر إبراهيم للإصابات المختلفة وعد الجاهزية.

فيما يغيب محمد عبد المنعم من قائمة الأهلي أمام الجونة، لحصوله على 3 بطاقات صفراء أمام فاركو وبيراميدز، وفي مباراة سموحة الأخيرة بالدوري، وحسين الشحات بقرا ر من ريكاردو سواريش لأسباب معاناته من آلام في الركبة.

نتيجة مباراة الأهلي وبتروجيت

حقق النادي الأهلي ، الصعود إلى نهائي كأس مصر ، بعد فوزه على فريق بتروجت في نصف نهائي البطولة بنتجية 0-2 ، في المباراة التي انتهت من لحظات، وأقيمت على استاد القاهرة.

فيما أحرز مجدي قفشة الهدف الأول في مرمى بتروجت، في الدقيقة 8 من عمر اللقاء، بعد تسديدة صاروخية سكنت على يسار أبو النجا حارس الفريق البترولي.

وعزز محمد المنعم تقدم النادي الأهلي في مرمى بتروجت، في الدقيقة 72 من عمر المباراة، بعد عرضية من علي معلول، حولها مدافع الأهلي في شبك بتروجت.

وكان قد نجح النادي الأهلي في الصعود لدور نصف نهائي كأس مصر 2021، بعد فوز مثير على فريق بيراميدز بنتيجة 1-2، أحرر الأهداف طاهر محمد طاهر وحسام حسن للأهلي، ورمضان صبحي لبيراميدز من ركلة جزاء.

انتهت مباراة الأهلي وسموحة، بفوز الفريق السكندري بنتيجة 2-3، في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد الإسكندرية، إطار منافسات الجولة 23 من مسابقة الدوري الممتاز.

حيث سجل فريق سموحة هدفه الأول في مرمى النادي الأهلي، عن طريق مروان حمدي، بعد مراوغة جيدة لدفاعات الأهلي، في الدقيقة التاسعة من عمر المباراة، ثم سجل عبد الكبير الوادي في الدقيقة 45، ومروان حمدي عاد مرة أخرى للتسجيل في الدقيقة 46.