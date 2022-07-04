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القاهرة في الاثنين 4 يوليو 2022 04:54 مساءً - محمد السيد - /709002/الصحة-توزيع-حقائب-بها-مطويات-إرشادية-وأدوية-على-الحجاج-قبل-التواجد-بالمشاعر-المقدسة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم خدمات الكشف والعلاج لـ ٧٧٥٣ حالة من خلال عيادات البعثة الطبية المصرية للحج، حتى مساء أمس الأحد ، من بينهم ٥٤٩٧ حالة تلقت الخدمة في عيادات مكة المكرمة، و ٢٢٥٦ حالة في عيادات المدينة المنورة ، مشيرة إلى أن عدد المترددين بلغ ٢٠٢١ حالة خلال أمس فقط.

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الصحة: عيادات بعثة الحج الطبية قدمت خدمات الكشف والعلاج لـ ٧٧٥٣حالة من الحجاج المصريين في مكة والمدينة

وقال الدكتور "حسام عبدالغفار " المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنه تم تحويل ٣ حالات مرضية إلي المستشفيات ،ليصبح إجمالي الحالات بالمستشفيات ٧ حالات ،خمسة منهم بمكة المكرمة ، وحالة بالمدينة المنورة، وحالة بجدة . وأكد "عبدالغفار "علي أن جميع الحالات مستقرة حتي الأن ،ويتم المرور عليهم عدة مرات يوميا ، لافتا إلي الإستمرار في متابعة الحالات الثلاث من الحجاج والتي تتلقى جلسات الغسيل الكلوي .

من جانبه، أكد مجدداً الدكتور "عمرو قنديل "رئيس قطاع الطب الوقائي، ورئيس البعثة الطبية للحج، سلامة جميع الحجاج المصريين من أي أمراض معدية، مشيراً إلى وجود تعاون وتنسيق تام مع كل المستشفيات، والسلطات الصحية السعودية.

قال إن البعثة الطبية للحج تقوم بإعداد حقائب تحوي مطويات إرشادية ، بالإضافة إلي الأدوية التي قد يحتاجها الحجاج ، لتوزيعها على الحجاج المصريين خلال فترة التواجد بالمشاعر المقدسة.

وتابع أن فرق البعثة الطبية، تواصل مرورها الدوري على مقرات إقامة الحجاج المصريين، بفنادق مكة المكرمة، والمدينة المنورة، مع تنظيم ندوات يومية لتوعية الحجاج بالإجراءات الواجب إتخاذها لحماية أنفسهم من الأمراض، وتوزيع الكمامات ،للحفاظ على سلامتهم خلال أداء المناسك، وحتى عودتهم إلى الأراضي المصرية.

الصحة : تقديم ٢٧٩٦ ندوة لتوعية الحجاج بكيفية تجنب الإصابة بالأمراض

أشار قنديل إلى أن البعثة الطبية قامت منذ أول أيام التفويج، بتقديم ٢٧٩٦ ندوة لتوعية الحجاج، بينهم ٢٦٢٢ ندوة تم تقديمها في غرف الإقامة، ١٧٤ ندوة في أماكن التجمعات بالمساجد والمطاعم ووسائل نقل الحجاج، لافتا إلى أن إجمالي عدد المستفيدين من الندوات بلغ ١٨ ألفا و٢٤٦ حاجًا.

جدير بالذكر أن البعثة الطبية للحج قد خصصت أربعة أرقام تليفونية لسهولة التواصل مع البعثة الطبية في الأراضي المقدسة، وهي: 0565649245 – 0562391389 – 0547837038 – 0562392091 .