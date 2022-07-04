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القاهرة في الاثنين 4 يوليو 2022 04:54 مساءً - محمد السيد - /708993/احتجاجا-على-رفع-أسعار-الوقود-متظاهرون-فى-بريطانيا-يقطعون-الطرق

حذرت الشرطة البريطانية يوم الأثنين، من أن سائقى السيارات قد يواجهون اضطرابا خطيرا على مدار اليوم في مقاطعة ويلز، ويأتي ذلك بعد أن استهدف متظاهرون الطرق السريعة، احتجاجا على ارتفاع أسعار الوقود.

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وفى وقت مبكر من اليوم نظم متظاهرون احتجاجات على طريقين بمقاطعة ويلز فى الجنوب الغربي لانجلترا مع استخدام حواجز الطرق المتدحرجة.

السير بسرعات منحفضة احتجاجا على ارتفاع أسعار الوقود

وضمن ما تم استخدامه احتجاجا على أرتفاع أسعار الوقود كان التحرك بموكب سيارات على سرعات منخفضة.

ويشار إلى ان المحتاجيين يستخدمون فى الغالب طرقا سريعة مكونة من ثلاث حارات مما يؤدي ذك إلى حدوث تباطؤ فى مسارين، ويذكر أن المظاهرات تم تنظيمها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي تحت شعار وقف الضرائب على أسعار الوقود.

وكشفت البيانات إلى أرتفاع الوقود لمستوي جديد حيث ارتفع متوسط سعر لتر البنزين فى المملكة المتحدة إلى 191.5 بنس يوم الأحد.

فى حين بلغ سعر الديزل 199.1 بنس يوم الخميس، وذلك قبل أن ينخفض إلى 199.0 بنس يوم الأحد.