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القاهرة في الاثنين 4 يوليو 2022 04:54 مساءً - محمد السيد - /708990/محافظ-بني-سويف-يحذر-من-أي-تعدي-بالبناء-على-الأراضي-الزراعية-خلال-إجازة-العيد

شدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على المتابعة الميدانية من قبل رؤساء الوحدات المحلية والإدارات المختصة والتنسيق مع وحدة المتغيرات المكانية لرصد أية مخالفات بناء خلال إجازة عيد الأضحى المبارك والتشديد على إزالة المخالفات في المهد قبل تفاقمها وتطبيق الإجراءات القانونية اللازمة.

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وكلف المحافظ، رؤساء الوحدات السبع برفع حالة الطوارئ خلال أيام عيد الأضحى المبارك، مع ضمان تواجد العدد الكافي من العاملين في الوحدات والمواقع الخدمية من خلال تفعيل النوبتجيات الليلية مع ضرورة التنسيق مع المديريات الخدمية في هذا الشأن.

بنى سويف تحذر من أي تعدي بالبناء على الأراضي الزراعية خلال إجازة العيد

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة،بحضور الدكتورعاصم سلامة نائب المحافظ،السيد بلال حبش نائب المحافظ ،اللواء جمال مسعود السكرتير العام،اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد،العقيد أركان حرب محمد سمير عمار المستشار العسكري المحافظة.