انت الان تتابع تفاصيل خبر الكشف وتوفير العلاج لــ 1135 مواطن في قافلة طبية بقرية باها ببنى سويف حصرياً على موقعنا

القاهرة في الاثنين 4 يوليو 2022 04:54 مساءً - محمد السيد - /708987/الكشف-وتوفير-العلاج-لــ-1135-مواطن في-قافلة-طبية-بقرية-باها-ببنى-سويف

أعلن الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة ببنى سويف عن قيام المديرية بتنفيذ قافلة طبية على مدار يومي" السبت والأحد الماضيين"بقرية باها مركز بني سويف، مكونة من 6عيادات في 6 تخصصات (الباطنة ،الأطفال ، الجراحة- النساء ،الجلدية ، تنظيم الأسرة).

دوت الخليج

وضمن إجراءات وقائية ،حيث تم الكشف على 1135مريض وصرف العلاج لهم بالمجان،12 حالة معمل دم،21حالة معمل طفيليات، 4حالات الأشعة واستصدار 8 قرارات للعلاج على نفقة دولة وتحويل 5حالات للمستشفى لاستكمال العلاج، موجات فوق صوتية 50 حالة.

عقد ندوات للتثقيف والتوعية الصحية

كما تضمنت فعاليات القافلة عقد ندوات للتثقيف والتوعية الصحية حضرها 100مواطنا، عن كيفية الوقاية من: فيروس كورونا المستجد- متابعة الحمل ، تنظيم الأسرة، سرطان الثدى ،سلامة الغذاء ،سوء استخدام الأدوية ،الرضاعة الطبيعية، الزواج المبكر، أضرار ختان الإناث، التغيرات الفسيولوجية للمرأة بعد انقطاع الدورة)، فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لعدد 100 مواطن.

الكشف وتوفير العلاج لــ 1135 مواطن في قافلة طبية بقرية باها ببنى سويف

وأشار يوسف إلى الدعم النوعي الذي تشهده تلك القوافل من الوزارة، والتي ينفذها فريق إشراف القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بقيادة الدكتورمحمد خلف عبدالحميد منسـق القوافل العلاجية بالمديرية ومسئول الإمداد الطبي، وطه كمال حجاج المسؤول المالى والإداري، وعيد فرج مسئول معلومات القوافل، وأحمد محمد عجمي مسئول إعداد موقع وتجهيز العيادات بالقوافل.