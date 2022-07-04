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القاهرة في الاثنين 4 يوليو 2022 04:54 مساءً - محمد السيد - /708985/محافظ-بني-سويف-مخابز-العيش-ستعمل-طوال-أيام-العيد-بالقرى

ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف اليوم الإثنين خلال انعقاد المجلس التنفيذي الاستعدادات النهائية لعيد الأضحى المبارك التي تتعلق بكافة الخدمات الحيوية التي تتماشى مع احتياجات المواطن السويفي مؤكداً على إنشاء غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة لمتابعة وحل شكاوى المواطنين.

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وأكد المحافظ، على الاتصال الفعال بين غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة والغرف الفرعية لمجالس المدن والمديريات الخدمية للتعامل مع المواقف الطارئة أولاً بأول مع ضمان استمرار تقديم الخدمات بالشكل المطلوب طوال إجازة العيد.

تفعيل الخطوط الساخنة الخاصة بالمديريات الخدمية

وشدد غنيم، على أهمية تفعيل الخطوط الساخنة الخاصة بالمديريات الخدمية للرد على شكاوى المواطنين والتعامل السريع معها خاصة فيما يتعلق بالأسواق والسلع واللحوم التي ستشهد تزايد الطلب عليها في مثل هذه المناسبات

تكثيف أدوات التواصل للرد على المواطن

وكلف المحافظ رؤساء القطاعات الخدمية كهرباء ومياه وغاز وغيرها بتكثيف أدوات التواصل للرد على المواطن وحل مشاكلهم و شكواهم في حالة حدوث تعطل او انقطاع في هذه الخدمات الحيوية مع ضرورة الإعلان عن أرقام الشكاوى وزيادتها إذا استلزم الأمر

ووجه غنيم، بعمل المخابز بشكل يضمن توافر الخبر لكل المواطنين خلال فترة العيد، مشدداً أنه لن يسمح بشكوى في هذا الشأن سواء من مدينة أو أبعد قرية في نطاق المحافظة

وضع خطة

ومن جانبه أوضح المهندس وصفى عبد الله وكيل وزارة التموين، أنه تم وضع خطة في هذا الشأن من خلال إجراءات التناوب بين المخابز في كل منطقة أو قرية بحيث يكون الخبز متوافراً بالشكل المطلوب يومياً