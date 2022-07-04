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القاهرة في الاثنين 4 يوليو 2022 04:54 مساءً - محمد السيد - /708997/تساهيل-تطرح-شريحة-أولى-لسندات-توريق-محفظتها-المالية-بقيمة-27-مليار-جنيه

الإصدار الأكبر في مصر في قطاع التمويل متناهي الصغر وتم تغطية الإصدار مرتين..

أعلنت شركة "تساهيل"، الرائدة في مجال التمويل متناهي الصغر في مصر عن نجاح تغطية الشريحة الاولى من برنامج التوريق الخاص بها بقيمة 2.7 مليار جنيه من دفتر قروضها، وذلك بالتعاون مع البنك التجاري الدولي (CIB)، أكبر بنك للقطاع الخاص في مصر، على أن تدعم حصيلة التوريق النمو المتسارع للشركة عبر منتجات الإقراض المتعددة، بالإضافة إلى دعم توسع الشركة في قطاعات جديدة.

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وتعكس تغطية الاكتتاب بمعدل مرتين من حجم الإصدار، جودة محفظة الأوراق المالية لدى الشركة و تنوعها، حيث تتكون المحفظة من ١٣٧٠٠٠ عقد، مما يعكس قدرة قوية علي الاسترداد النقدي للاستثمار في سندات التوريق.

وقد شارك في تغطية الاكتتاب عدد من المؤسسات المالية الإقليمية والمحلية شملت: بنك أبوظبي التجاري ، والبنك الأهلي الكويتي ، وبنك البركة ، والبنك الزراعي المصري ، وبنك التعمير والإسكان .

و ينقسم الاصدار إلي ٤ شرائح، و قد تم تصنيف اول ٣ شرائح قصيرة الأجل على مستوى prime 1 و تم تصنيف الشريحة الرابعة طويلة الأجل على مستوى A بواسطة شركة ميريس العالمية.

"تساهيل" تطرح شريحة أولى لسندات توريق محفظتها المالية بقيمة 2.7 مليار جنيه

وقد قام البنك التجاري الدولي بدور المستشار المالي ومدير الإصدار وضامن تغطية وأمين حفظ للعملية، بينما عمل البنك الأهلي المصري كمستشار مالي مشارك وضامن تغطية. وقام البنك العربي الأفريقي الدولي وشركة NI Capital بدور ضامني الاكتتاب، وقام مكتب معتوق بسيوني وحناوي بدور المستشار القانوني للعملية.

وكان قد أعلن البنك التجاري الدولي (CIB) – أكبر بنك قطاع خاص في مصر – وشركة أكسا للتأمين مصرعن توقيع اتفاقية تعاون مدتها 5 سنوات تتيح للشركة تقديم منتجات التأمينات العامة في 139 فرع من فروع البنك كمرحلة أولى، مع استهداف تقديمها في جميع الفروع خلال عام 2023.

تأتي هذه الاتفاقية لدعم الشراكة القوية والممتدة التي تجمع بين مجموعة شركات أكسا في مصر والبنك التجاري الدولي، حيث سبق لشركة أكسا لتأمينات الحياة مصر التوقيع على اتفاقية شراكة حصرية للتأمين البنكي مدتها عشر سنوات مع البنك، تقوم الشركة بموجبها بتقديم منتجات ووثائق تأمينات الحياة والادخار والتأمين الطبي لعملاء البنك، بينما تتيح هذه الاتفاقية لشركة أكسا للتأمين الاستفادة من المكانة المتميزة والتواجد الواسع للبنك التجاري الدولي في السوق المصري، مما يساعد المؤسستين على توفير أفضل الحلول المصرفية والتأمينية للعملاء في شتى أنحاء الجمهورية.