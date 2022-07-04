عبد الرحمن السديس: توجيه سامى بتسليم كسوة "الكعبة" لكبير سدنة بيت الله الحرام يوم عيد الأضحى

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 4 يوليو 2022 04:34 مساءً - قال الرئيس العام لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوى الشريف، الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، عن صدور توجيه سامى بأن يكون تسليم كسوة الكعبة المشرفة، لكبير سدنة بيت الله الحرام فى يوم عيد الأضحى المبارك، الموافق العاشر من شهر ذى الحجة للعام 1443هـ، وأن يكون موعد استبدالها غرة محرم من العام 1444هـ.

وأكد السديس، أن القيادة السعودية سباقة لكل ما من شأنه الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة في الحرمين الشريفين، وأولت الكعبة المشرفة جل اهتمامها، من خلال العناية بها وصيانة كسوتها وإحلال كسوة جديدة لها كل عام؛ لما لها من قدسية عظيمة لدى عموم المسلمين.