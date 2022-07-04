هيئة الدواء توقع بروتوكول تعاون مع هيئة الرعاية الصحية بشأن تعزيز الاستفادة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 4 يوليو 2022 04:33 مساءً - وقعت الهيئة العامة للرعاية الصحية، اليوم، بروتوكول تعاون ثنائي مع هيئة الدواء المصرية، بهدف تعزيز الاستفادة بالخدمات المقدمة بين الهيئتين، وذلك بمقر هيئة الدواء المصرية بالعجوزة.

وأشار الدكتور أحمد السبكي، خلال مراسم توقيع البروتوكول، أن هذا البروتوكول يأتي في إطار سعي أجهزة ومؤسسات وهيئات الدولة لتنفيذ استراتيجية التنمية الصحية المستدامة لرؤية مصر 2030، مؤكدًا أهمية تضافر مؤسسات الدولة وتوحيد جهودها لتحقيق أهداف الدولة المصرية، نحو توفير الرعاية الصحية الشاملة للمواطنين وفقًا لأعلى معايير الجودة العالمية.

وأوضح، أن البروتوكول يتضمن التعاون في إعداد ومراجعة قواعد البيانات الخاصة بالأدوية والمستحضرات والمستلزمات الطبية المتداولة بمنشآت هيئة الرعاية الصحية بمحافظات التأمين الصحي الشامل، ومعدلات استهلاكها واحتياجاتها، وتحديثها بشكل مستمر مع هيئة الدواء المصرية.

وأضاف، أن بموجب البروتوكول يتم التعاون والتنسيق بين الهيئتين للعمل على تطبيق علم اليقظة وأنشطته وممارسته لجميع فرق مقدمي الرعاية الصحية (أطباء، صيادلة، تمريض، ...) التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية، للحد من الآثار العكسية لتفاعلات الدواء أو الناتجة عن استخدام المستلزمات الطبية.

وتابع، يتضمن البروتوكول التعاون في حوكمة مضادات الميكروبات، وتنفيذ المشروعات التطويرية في الممارسات الصيدلية، وتأسيس مراكز المعلومات الدوائية ودعم أنشطتها، وتعزيز مبادرات الممارسات الدوائية.

واستكمل، أنه سيتم التعاون بين الهيئتين في إطلاق حملات توعوية مشتركة في مجالي الصحة والدواء، إضافة إلى تبادل الخبرات في ضوء توجه الدولة للاستثمار في الموارد البشرية ورفع كفاءة العاملين، من خلال التنسيق للكوادر من الطرفين لحضور ورش العمل والدورات التدريبية المنظمة من الجهتين.

وثمّن الدكتور أحمد السبكي، توقيع بروتوكول التعاون اليوم مع هيئة الدواء المصرية، وتابع: أن هذا التعاون يدعم استراتيجية الهيئة نحو تقديم أفضل خدمات ورعاية صحية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل وكافة المتعاملين، وأحد ركائز تطبيق منظومة الحوكمة الإكلينيكية بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة، والتي تضمن خدمات ورعاية صحية آمنة ذات جودة عالمية للمواطنين.

ومن جانبه، أعرب الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، عن سعادته لتوقيع بروتوكول التعاون مع هيئة الرعاية الصحية اليوم، ذراع الدولة الرئيسية في ضبط وتنظيم تقديم خدمات الرعاية الصحية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل الجديد، مستقبل صحة مصر.

ولفت، إلى أن هذا البروتوكول يأتى فى إطار الرؤية التى تنتهجها الدولة المصرية، لتضافر الجهود لرفع كفاءة المنظومة الصحية واستكمال عمليات الإصلاح الصحي الشامل في مصر، وتحقيق رؤية 2030 فيما يتعلق بمحور الصحة.

وقع البروتوكول، اليوم، كلًا من الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان، كممثلًا عن هيئة الرعاية الصحية، والدكتور تامر عصام، رئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية، كممثلًا عن هيئة الدواء المصرية.