بدء أعمال مشروع الأتوبيس الترددى على الطريق الدائرى (صور)

جدة - نرمين السيد - ويهدف الأتوبيس الترددى BRT إلى تقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين، وتخفيف الزحام المرورى على الطريق الدائرى، وسيكون بديلا للميكروباصات بعد منع سيرها على الطريق.

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