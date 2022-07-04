انت الان تتابع تفاصيل خبر منتخب اليد يتأهل لـ نهائي دورة ألعاب البحر المتوسط بعد الفوز على مقدونيا.. وينتظره ميدالية ذهبية في وهران حصرياً على موقعنا

القاهرة في الاثنين 4 يوليو 2022 03:57 مساءً - محمد السيد - /708991/منتخب-اليد-يتأهل-لـ-نهائي-دورة-ألعاب-البحر-المتوسط-بعد-الفوز-على-مقدونيا-وينتظره-ميدالية-ذهبية-في-وهران

حقق المنتخب المصري لكرة اليد “رجال”، الفوز على منتخب مقدونيا، في مباراة نصف نهائي دورة ألعاب البحر المتوسط، وتأهل بشكل رسمي إلى نهائي الدورة التي تُقام في الوقت الحالي في مدينة وهران بالجزائر وتستمر حتى 5 من يوليو الجاري.

دوت الخليج

وحقق كوماندوز اليد، الفوز بنتيجة 34/20 ، فتقدموا في الشوط الأول بنتيجة 16/10، وصعد إلى نهائي البطولة، لينافسوا على ميدالية ذهبية في هذه الدورة.

وكان قد أُلغيت مباراة المنتخب المصري، أمام نظيره السولفيني في مباراة ربع النهائي بسبب إصابة عدد كبير من بعثة منتخب سلوفينيا بفيروس كورونا، وتأهل المنتخب لمواجهة مقدونيا في نصف نهائي البطولة.

وجاءت نتائج المنتخب في هذه البطولة على النحو التالي:

_ في أول مباراة، تمكن من تحقيق الفوز على حساب منتخب إيطاليا بنتيجة 38/ 35.

_ وفي المباراة الثانية، جاء الفوز على حساب منتخب صربيا بنتيجة 28/ 35.

_كما حقق الفوز على حساب المنتخب التونسي بنتيجة 26/30.

وتضم بعثة المنتخب المصري في الجزائر كلا من التالي ذكره:

كريم هنداوي، محمد عصام الطيار، محمد علي، يحيى الدرع، سيف الدرع، علي زين، أحمد الأحمر، إبراهيم المصري، محمد سند، محسن قداح، شادي خليل، أحمد عادل، عبد الرحمن فيصل، أحمد خيري، محمد طارق، مهاب سعيد، أحمد هشام سيسة.