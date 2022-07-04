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القاهرة في الاثنين 4 يوليو 2022 03:57 مساءً - محمد السيد - /708989/لبنان-إطلاق-مسيرات-تجاه-المنطقة-البحرية-المتنازع-عليها-غير-مقبول

أدانت الحكومة اللبنانية قيام حزب الله بإطلاق طائرات مسيرة تستهدف المنشآت الأسرائيلية فى المنطقة البحرية المتنازع عليها بين لبنان وإسرائيل واصفا هذا العمل بالغير مقبول ويضر بالجهود الدبلوماسية لحل الخلافات بين البلدين .

دوت الخليج

الحكومة اللبنانية تنتقد حزب الله

وذكرت الرئاسة اللبنانية فى بيان لها، يوم الاثنين، خلال لقاء رئيس وزراء الحكومة نجيب ميقاتي مع وزير الخارجية عبد الله بو جبيب تطرق اللقاء إلى موضوع الطائرات المسيرة الثالثة الذي تم اطلاقهم فى محيط المنطقة البحرية المتنازع عليها وما أثار ذلك من ردود فعل عن هدف هذه العملية التى نفذت خارج مسؤولية الدولة والسياق الدبلوماسي، خصوصا ان المفاوضات التى تجري حاليا مع الوسيط الامريكى أموس هوكشتاين قد بلغت مرحلة متقدمة".

وخلال اللقاء أكد رئيس الوزراء ووزير الخارجية دعم لبنان مساعى الوسيط الأمريكي من اجل التوصل إلى حل يحفظ الحقوق اللبنانية بالكامل".

وأضاف الوزيران إلى أن :" أي عمل يتم خارج إطار مسؤولية الدولة والسياق الدبلوماسي الذي تجري المفاوضات فى إطاره فإنه يعتبر عمل غير مقبول".

كما طالب الوزيران الأطراف بالتحلى بروح المسؤولية الوطنية، مضيفيين بأن :”الجميع دون أستثناء هم وراء الدولة فى عملية التفاوض”.

ويذكر انه فى وقت سابق أعلن الجيش الأسرائيلى عن اعتراضه 3 طائرات مسيرة تابعة لحزب الله اللبنانى كانت متجهة نحو منصة الغاز “كاريش” فى البحر المتوسط.

اسرائيل تتهم حزب الله بتقويض الحكومة اللبنانية

وفى سياق متصل اتهم وزير الدفاع الإسرائيلى بيني غانتس بأن حزب الله يعمل على تقويض الحكومة الللبنانية من اجل التوصل إلى اتفاق حول ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل.