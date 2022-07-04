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القاهرة في الاثنين 4 يوليو 2022 03:57 مساءً - محمد السيد - /708988/عبير-صبري-تودع-شقيقها-بكلمات-مؤثرة-ليه-تسيب-ابنك-وتمشي-ماما-بتموت-من-غيرك

دوت الخليج يرصد رسالة عبير صبري لشقيقها الراحل

نشرت صبري صورة تجمعها بشقيقها ونجله عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، وعلقت عليها قائلة: "يا حبيبي يا حتة من قلبي ليه يا حبيبي تسيب ابنك وتمشي كنت جميل وطيب وبتضحك وحنون علينا وعلى ماما ماما بتموت من غيرك واحنا مكسورين أوي وقلبنا اتقسم من الحزن يارتني أنا وأنت لا يا حبيبي كنت تفضل لابنك وشبابك أنا بحبك أوي وربنا بيحبك وماما ومروة وهدير ومروان ابنك أنا هخلي بالي منه وهيكبر وهيبقى أحسن واحد في الدنيا وأنت هتروح الجنة إن شاء الله وهشوفك قريب واجيلك وسلم على بابا ربنا يرحمكم يا حبيبي".

آخر أعمال عبير صبري

جدير بالذكر، أنه اخر ظهور للفنانة عبير صبري على الساحة الفنية هي مشاركتها في مسلسل يوتيرن بجانب كلا من يهام حجاج، كريم قاسم، ونانسي صلاح، والفنان الكبير توفيق عبد الحميد، ومحمود حجازي، وصفاء الطوخي، محمود حجازي، أيمن القيسوني، ونورهان، وعبير منير، وهلا السعيد وآخرين، والمسلسل من تأليف أيمن سلامة، ومن إنتاج جمال العدل، والإخراج لـ سامح عبد العزيز.

ودارت أحداث مسلسل يوتيرن حول شخصية يارا وهي ريهام حجاج التي تتزوج بعدما كانت تعمل فى مجال الملاحة البحرية حيث تترك عملها للتفرغ لزوجها وتكشف الحلقات والأحداث عن علاقتها بوالدها وصديق طفولتها وزوجها، وتتصاعد الأحداث بشكل كبير بعد حدوث أزمة بينها وبين زوجها بعد تورطها في حادث سير، وكان قد عرض في السباق الرمضاني هذا العام وحقق نجاحا كبيرا.

تصريحات عبير صبري الجريئة

كما فجرت عبير صبري تصريحات جريئة لمنتقدي الأعمال الفنية، فقالت: «بقول لكل الناس اللي بتقول الفن بيعلم العنف والبلطجة أنهم هما اللي علمونا الجرائم والقتل والاغتصاب، وأحنا بنوريكم نفسكم قدام المرايا عن طريق الأعمال الفنية.. ولازم نقدم أعمال صادقة وحقيقية لتؤثر في المجتمع».