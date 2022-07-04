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القاهرة في الاثنين 4 يوليو 2022 03:57 مساءً - محمد السيد - /708983/النائب-محمد-أبو-العينين-إعادة-النظر-في-قانون-التجاوز-عن-مقابل-التأخير-والضريبة-الإضافية-يحقق-الغرض-الاقتصادي-منه

قدم النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، الشكر للجنة الخطة الموازنة برئاسة الدكتور فخري الفقيو النائبة هالة أبو السعد بشأن ، بشأن التقرير الخاص بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية وبتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، ومشروع قانون مقدم من النائبة هالة أبو السعد و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية، قائلا: الشكر يرجع لما قدمتوه بالإضافة إلى إحساسكم بالشارع المصري ولاسيما ذوي الدخل المحدود.

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التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية

وأضاف أبو العينين: العالم يشهد تضخم وكساد عالمي وارتفاع للأسعار حيث ارتفاع أسعار التكاليف بشكل مفاجئ وأسعار الفائدة، الأمر الذي أثر على حجم الاستثمارات، مؤكدا أنه عند تطبيق هذا القانون بشكل جيد سيتم دفع عجلة الاقتصاد إلي الأمام وسيخفف الأعباء بقدر المستطاع.

ملف الصناعة

وطالب وكيل مجلس النواب، بضرورة إعادة النظر في مشروع القانون حتى يتحقق الغرض منه وهو إعطاء رسالة وأهمية بصفة عامة إلى ملف الصناعة، لافتا أن الأزمة العالمية الراهنة نتجية الحرب الروسية الأوكرانية ستطول لذا لابد من إعادة النظر حتي نحقق الصالح العام للدولة المصرية.

جاء ذلك في كلمه له خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، والتي تناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية وبتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، ومشروع قانون مقدم من النائبة هالة أبو السعد و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية.