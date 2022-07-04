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القاهرة في الاثنين 4 يوليو 2022 03:57 مساءً - محمد السيد - /708982/بالأرقام-ماذا-قدم-إيفونا-قاهر-الزمالك--مع-الأهلي-بعد-انتقاله-لـ-الدوري-المصري

وصل منذ قليل إلى مطار القاهرة اللاعب ماليك إيفونا لاعب الأهلي السابق، لإتمام تعاقده مع فريق أسوان الصاعد حديثاً إلى الدوري الممتاز، وذلك بعقد يمتد موسمين في صفقة انتقال حر.

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وسبق وأن خاض اللاعب صاحب الـ 29 عام، تجربة احتراف في النادي الأهلي، ولكنه لم يقدم مستوى كبير لذا قرر النادي الموافقة وقتها على العرض الصيني الذي وصل له، واستفاد المارد الأحمر مادياً من صفقة بيع اللاعب إلى الدوري الصيني.

اشتهر إيفونا، بهدفه الذي سجله في شباك نادي الزمالك، في دوري موسم 2015، حيث كانت قد انتهت هذه المباراة آنذاك بهدفيبن مقابل لاشئ، كان لإيفونا نصيب الأسد، في تسجيل هدف في تلك المباراة، ولكنه ليس كأي هدف، فاللاعب تلاعب بدفاعات نادي الزمالك وبالتحديد بثنائي الدفاع ( علي جبر، وأحمد دويدار)، وسجل هدف من نوع خاص، وأدخل السرور على قلوب الجمهور الأهلاوي في تلك الليلة.

_ خاض اللاعب 31 مباراة بقميص النادي الأهلي، وتمكن من تسجيل 13هدفا، وصنع 5 آخرين.

_ في عام 2016، لعب في صفوف نادي تيانجين الصيني وتمكن من تسجيل هدفين في إجمالي 13 مباراة خاضهم مع الفريق الصيني.

_ 2017: شهدت له على تجربة احترافية في الدوري التركي وبالتحديد في نادي كونيا سبور، وسجل هدفاً وحيداً في 17 مباراة.

2019: خاض تجربة في سانتا كلارا البرتغالي، ولكنه لم يسجل أي أهداف في 9 مباريات.

_2020: خاض مبارتين مع فريق الصفاقسي التونسي ولكنه لم يسجل أهداف أيضاً.

_2021: ظل إيفونا بلا نادٍ

في 2022: انتقل إلى صفوف نادي بليكيان الجابوني، ولكنه لم يشارك معهم في أي مباراة، وبعدها أُعلن اليوم انتقاله للدوري المصري من جديد عن طريق بوابة نادي أسوان.