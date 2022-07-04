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القاهرة في الاثنين 4 يوليو 2022 03:57 مساءً - محمد السيد - /708981/تحرك-عاجل-من-التعليم-بشأن-أزمة-شهادة-الميلادة-عند-التقديم-بالمدارس

اشتكى عددا من أولياء الأمورن من تعنت بعض المدارس الحكومية من رفض قبول شهادة الميلاد إصدار عام 2020 للالتحاق بالمدارس خلال العام الدراسي الجديد 2022/2023.

ردت الدكتورة راندا شاهين، رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على شكاوى أولياء الأمور بشأن رفض بعض المدارس قبول شهادات ميلاد ”قديمة”.

وقالت رئيس قطاع التعليم، في تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج"، إن الوزارة لم توده المدارس بقبول شهادات ميلاد بتاريخ محدد، مشيرة إلى أنه سيتم التواصل مع المديريات التعليمية بضرورة التشديد على المدارس بقبول شهادات الميلاد للطلاب عند التقديم.

وشددت الدكتورة رندا شاهين على أن كافة شهادات الميلاد سارية دون تحديد أي فترة زمنية لصلاحيتها، مؤكدة أنه سيتم التنبيه على المديريات التعليمية بضرورة التسهيل على ولياء الأمور عند تقديم الملفات والأوراق المطلوبة للقبول بالمدارس للعام الدراسي الجديد 2022/2023.

وأشارت الدكتورة رندا شاهين إلى أن على أن إجراءات التقديم بالمدارس للعام الدراسي الحالي لم تشهد أي تغيير في طريقة استيفاء الأوراق المطلوبة، وذلك في إطار حرص الوزارة التيسير على أولياء الأمور.

وكانت وزارة التربية والتعليم، أعلنت فتح باب التقديم للصف الأول الابتدائي إلكترونيًا، للالتحاق بالمدارس الحكومية على مستوى الجمهورية للعام الدراسي الجديد 2022/2023 ، خلال الفترة من 1 يونيو وحتى 30 يونيو 2022 ، وذلك في إطار جهود الوزارة لتيسير وتسهيل التقديم على أولياء الأمور وتوفير عناء الذهاب للمدارس للتقدم يدويًا.

واشترطت وزارة التربية والتعليم، كتابة محل السكن كاملاً، وسن الطالب كركن أساسي من معايير القبول في المدارس، على أن يتابع ولي الأمر إجراءات قبول الطفل في المدرسة من خلال التطبيق الإلكتروني الخاص بالمدرسة التي التحق بها الطالب، وضرورة أن يتجه للمدرسة لتقديم الطفل لفحصه من قبل اللجان المختصة بالمدرسة.

الأوراق المطلوبة عند التقديم بالمدارس

ويتطلب قبول المدرسة للطالب عدداً من الأوراق اللازمة والتي تشمل (أصل شهادة الميلاد الخاصة بالطفل - 6 صورة شخصية حديثة - صورة بطاقة الرقم القومي الخاصة بولي الأمر وإحضار الأصل للاطلاع عليها في المدرسة - ملف تقديم للطالب للتقديم في الصف الأول الابتدائي ويكون كامل الدمغات "عدد 2 دمغة تحسين، 1 دمغة نقابة، 1 دمغة موارد" - شهادة صحية للطفل)، كما تعد أهم شروط القبول أن يكون الحد الأدنى للتقدم للمستوي الأول بمرحلة رياض الأطفال 4 سنوات فى 1 أكتوبر المقبل، ولا يقبل أي طفل أقل من هذا السن، وأن يكون سن القبول بالمستوي الأول بالمدارس الرسمية والمتميزة للغات يبدأ من أربع سنوات وحتى سن 5 سنوات و11 شهراً و 29 يوماً، ويعد قبول أطفال في مرحلة رياض الأطفال الذين وصلوا إلى سن 6 سنوات غير جائز على أن يتم قبول الأطفال في المدارس الرسمية للغات للأكبر سناً فالأصغر وطبقاً للكثافة المتاحة ولا يجوز الاستثناء من شرط السن.