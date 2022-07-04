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القاهرة في الاثنين 4 يوليو 2022 03:57 مساءً - محمد السيد - /708978/الموافقة-على-وضع-لوحة-تعريفية-بالشهيد-في-مدارس-بنى-سويف

وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف اليوم الإثنين،بوضع لوحة تعريفية في مكان لائق بالمدارس التي تحمل أسماء الشهداء،وذلك تخليداً لتضحياتهم وعرفاناً بما بذلوه وقدموه من أجل أن يحيا الجميع في أمن وأمان وتنمية، ولإيصال رسالة لكل أسر هؤلاء الشهداء الأبرار ولكل أبناء الوطن بأن مصر لم ولن تنسى شهداءها الذين ضحوا بأرواحهم الزكية في سبيل أن يدوم على وطنهم الرفعة والأمن الأمان.

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وأشار المحافظ، إلى أن التعريف بالشهداء وتضحياتهم، يعد نبراساً للأجيال القادمة، وقدوة نستلهم منها جميعاً روح وقيم الإخلاص والعمل والتفاني في حب الوطن وحماية أراضيه ومقدراته ومواطنيه، مؤكداً على أن الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، تعى وتقدر جيداً حجم وعظم تضحيات شهدائنا الأبرار من قواتنا المسلحة والشرطة المصرية الباسلة.

الموافقة على وضع لوحة تعريفية بالشهيد فى مدارس بنى سويف

وجاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي بالمحافظة، في حضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ،السيد بلال حبش نائب المحافظ ،واللواء جمال مسعود السكرتير العام،اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد،العقيد أركان حرب:محمد سمير عمار المستشار العسكري للمحافظة ،و لمياء العربي مدير المجالس واللجان بالمحافظة وأعضاء المجلس من رؤساء الوحدات المحلية ووكلاء الوزارات ومديري عموم المديريات الخدمية والمصالح الحكومية ومسؤولى المجالس

يذكر أن المجلس قد وافق أيضا على إطلاق اسم الشهيد"رقيب أول ":محمد عبدالعظيم حفيظ "قوات مسلحة" على مدرسة المنشية القبلية الابتدائية،واسم الشهيد"مجند":عصمت سعيد عبدالرسول،على مدرسةهلية الابتدائية المشتركة مركز ببا ،اسم الشهيد "مجند":رجب محمود عبد اللطيف ،على مدرسة بني عفان الابتدائية بنات مركز بني سويف ،بالإضافة إلى الموافقة على إطلاق اسم الشهيد: حسين محمود عبدالقادر ، على المدرسة الإعدادية بقرية سربو مركز سمسطا.