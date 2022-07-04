انت الان تتابع تفاصيل خبر "تنطيط" لمحمد رمضان يحقق 15 مليون مشاهدة على يوتيوب حصرياً على موقعنا

القاهرة في الاثنين 4 يوليو 2022 03:57 مساءً - محمد السيد - /708977/تنطيط-لمحمد-رمضان-يحقق-15-مليون-مشاهدة-على-يوتيوب

حصد فيديو كليب النجم محمد رمضان الجديد "تنطيط" 15 مليون مشاهدة على موقع "يوتيوب" بعد أسبوع واحد من طرحه على القناة الرسمية له, وحرص رمضان على مشاركة ذلك مع جمهوره ومتابعيه, فنشر بوستر الكليب عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" من خلال خاصية "إستوري"، معلنًا تحقيق كليبه ل15 مليون مشاهدة.

دوت الخليج يرصد نجاح فيديو كليب تنطيط

"تنطيط" أحدث إصدارات محمد رمضان

تم طرح كليب "تنطيط" للنجم محمد رمضان يوم 23 من شهر يونيو الماضي عبر قناته الرسمية على "يوتيوب"، والأغنية من كلمات وألحان فريق "الباور العالي"، توزيع ديزل، ميكس وماستر أسامة طارق، والكليب من إخراج بثينة. وتقول كلماتها: لا أنا بس كنت سايبكم تخدوا نفسكم، كنت بجيب حاجة وجيت، ها، اللي أنا هلمحه همرجحه، تعبان هخده، افسحه، وبحبر قلمي همسحه، وسعوا بقى كده وسعوا، كنت بجيب حاجة وجيت، جي أكمل تخطيط، مش فارقة معايا الصيت، حان الآن وقت التنطيط، تن تن تن تن، تنطيط، تن تن تن تن، تنطيط، تنطيط واسمع زغاريد، ب الآلي و مش مقاريط، بالفن والتخطيط، بالرقص و بالتظبيط، لو لسه متعرفنيش، سيرش عني يا دراويش، ولا انت من المطاريش.

أخر أعمال محمد رمضان الدرامية

شارك رمضان في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "المشوار"، وكانت تدور أحداثه في إطار الإثارة والتشويق حول رجل شعبي يحاول الهروب مع زوجته وابنه من تاجر آثار، والمسلسل بطولة محمد رمضان، دينا الشربيني، أحمد مجدي، بيومي فؤاد، أحمد كمال، ندى بسيوني، وغيرهم, ومن تأليف محمد فريد، وإخراج محمد ياسين.

فيلم "نمبر وان"

في شهر مايو الماضي نشر محمد رمضان عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستحرام" البوستر التشويقي لفيلمه الجديد "نمبر وان" من إخراج ياسر سامي، وإنتاج يوسف الطاهر, وحتى الآن لم يتم الإعلان عن تفاصيل الفيلم من حيث النجوم المشاركة أو موعد طرحه.

ومن الجدير بالذكر أن أخرأعمال رمضان السينمائية فيلم "الكنز2"، الذي تم إصداره في شهر أغسطس لعام 2019، وكان من بطولة محمد سعد، محمد رمضان، هند صبري، أحمد رزق، أمينة خليل، روبي، وغيرهم, ومن تأليف وإخراج شريف عرفة.