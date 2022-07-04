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القاهرة في الاثنين 4 يوليو 2022 03:57 مساءً - محمد السيد - /708973/إطلاق-أسماء-4-شهداء-على-مدارس-فى-ببا-وسمسطا-ببني-سويف

دوت الخليج

وتحديدا إطلاق اسم الشهيد رقيب أول محمد عبدالعظيم حفيظ "قوات مسلحة" على مدرسة المنشية القبلية الابتدائية، واسم الشهيد "مجند" عصمت سعيد عبدالرسول، على مدرسةهلية الابتدائية المشتركة مركز ببا ،اسم الشهيد "مجند" رجب محمود عبد اللطيف، على مدرسة بني عفان الابتدائية بنات مركز بني سويف ،بالإضافة إلى الموافقة على إطلاق اسم الشهيد: حسين محمود عبدالقادر ، على المدرسة الإعدادية بقرية سربو مركز سمسطا.

إطلاق أسماء 4 شهداء على مدارس فى ببا وسمسطا ببني سويف

وشهد الاجتماع حضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ،و بلال حبش نائب المحافظ ،واللواء جمال مسعود السكرتير العام،اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد،العقيد أركان حرب:محمد سمير عمار المستشار العسكري للمحافظة ،و لمياء العربي مدير المجالس واللجان بالمحافظة وأعضاء المجلس