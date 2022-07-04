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القاهرة في الاثنين 4 يوليو 2022 03:57 مساءً - محمد السيد - /708966/محافظ-الغربية-يفتتح-معرض-إنجازات-الرئيس-بالمدرسة-الفندقية

افتتح الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم ، معرض إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالمدرسة الفندقية بطنطا وذلك في إطار احتفالات المحافظة بالذكرى التاسعة لثورة يونيو المجيدة، بحضور المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم والعميد محمد منصور المستشار العسكري.

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وتفقد المحافظ ومرافقوه أجزاء المعرض الذي شارك في تقديم أعماله أقسام التعليم المختلفة بالمديرية من المجال الصناعي ، التربية الفنية ، التعليم الفني، الصحافة، والاقتصاد المنزلي والمكتبات، حيث شمل المعرض عدداً من المعروضات الفنية المتنوعة ما بين التراث الفرعوني ، المنسوجات، مشغولات جلدية ويدوية معرض مصور لشهداء الوطن من الجيش المصري، إلى جانب المجسمات الفنية للمشروعات القومية التي تم تنفيذها في مصر مؤخرا في عهد فخامة الرئيس.

وخلال جولته التفقدية في أركان المعرض، أشاد المحافظ بجودة المعروضات والحس الوطني الذي يتمتع به الطلاب والمعلمون، ومدى مهارتهم في توثيق تلك الإنجازات، كما استمع المحافظ لأبيات من الشعر ألقاها أحد الطلاب الموهوبين في الإلقاء.

قاعة الرسم

وتابع المحافظ جولته التفقدية بتفقد قاعة الرسم والتي تقام بها مسابقة فنية تنافس فيها الطلاب من مختلف الأعمار والمراكز والمدن في الرسم، وتنوعت الرسومات بين الوطنية والبورتريه وتوثيق المشروعات القومية.

تسليم الجوائز للمراكز الثلاث الأولى في مسابقة الأعمال الفنية

وأختتم الفاعلية بتسليم الجوائز للمراكز الثلاث الأولى في مسابقة الأعمال الفنية، حيث أشاد المحافظ بوعيهم الوطني وانتمائهم لرموز الوطن ومقدراته، متمنياً لجميع الطلاب مزيد من التقدم والنجاح.

محافظ الغربية يفتتح معرض إنجازات الرئيس بالمدرسة الفندقية

وأشار رحمي، أن المحافظة أعدت برنامجا مكثفا للاحتفال بثورة الثلاثين من يونيو يشمل تنفيذا (مسيرة شبابية، أمسية ثقافية فنية، 10 حفلات فنية بالإدارات التعليمية، معرض إنجازات الرئيس بالمدرسة الفندقية، 17 قافلة طبية، 2 قافلة بيطرية، قافلة اجتماعية، ندوة تثقيفية عن ثورة الـ 30 من يونيو وافتتاح مدرستين وثلاثة مراكز شباب).

رافق المحافظ خلال جولته ممدوح النجار رئيس حي أول طنطا، الدكتور صبري الدسوقي وكيل المديرية.