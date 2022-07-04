الوطنية للصحافة: القضاء على قوائم انتظار صرف مكافأة نهاية خدمة الصحفيين المحالين للمعاش بالمؤسسات الصحفية القومية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 4 يوليو 2022 03:33 مساءً - أعلن المهندس عبد الصادق الشوربجى، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، عن صرف مكافاة نهاية الخدمة للزملاء للمحالين للمعاش فى المؤسسات الصحفية القومية، حتي ٢٠٢٢/٦/٣٠، وذلك يوم الخميس القادم ٢٠٢٢/٧/٧.

وأوضح المهندس عبد الصادق الشوربجى، أنه سيتم صرف قيمة المكافأة للزملاء على حساباتهم البنكية أو البريدية، موضحا أنها السابقة الأولى من نوعها فى تاريخ الهيئة، التى يتم القضاء فيها على قوائم انتظار صرف مكافاة نهاية الخدمة، للزملاء للمحالين للمعاش فى المؤسسات الصحفية القومية.

ولفت إلى أن القضاء على قوائم الانتظار، جاء في إطار حرص الهيئة علي حقوق ومصالح الزملاء المحالين للمعاش، وتقديراً لما قدموه لخدمة مؤسساتهم، مشيراً إلي المجهودات التى قامت بها الهيئة لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لصرف المستحقات المتأخرة، لمكافاة نهاية الخدمة، لجميع الزملاء المحالين للمعاش بالمؤسسات الصحفية القومية، مؤكدا أن الهيئة ستستمر في مساعيها وجهودها المتواصلة لضمان حصول جميع العاملين علي حقوقهم، وعدم وجود قوائم انتظار مرة أخرى.