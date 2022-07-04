30 وظيفة قيادية وإشرافية فى الهجرة (الشروط ورابط التقديم)

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج عن طرح 30 وظيفة شاغرة، ما بين قيادية وإشرافية، وهى: وظيفة رئيس إدارة مركزية، و8 مديرين عموم، و21 مديرين للإدارات الفرعية.





وذكرت وزارة الهجرة، فى بيان لها اليوم الإثنين، أن باب التقديم مفتوح اعتبارًا من 3 يوليو 2022 وحتى 11 أغسطس 2022، والتقديم يوميًا من الأحد إلى الخميس من الساعة 10 صباحًا وحتى 2 ظهرًا في مقر الوزارة الكائن فى 96 شارع أحمد عرابى بالمهندسين محافظة الجيزة، الدور العاشر، مشيرة إلى أنه تم تشكيل لجنة متخصصة لاستلام ومراجعة كل الأوراق والمستندات الخاصة بالمتقدمين. وأوضحت الوزارة أن هذه الوظائف هى كالتالى: رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير - مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة والمراسم - مدير عام الإدارة العامة للاتصال السياسى والشؤون البرلمانية - مدير عام الإدارة العامة لدعم ورعاية المصريين بالخارج - مدير عام الإدارة العامة للتواصل والمشاركة التنموية للمصريين بالخارج - مدير عام الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي - مدير عام الإدارة العامة للشؤون المالية والإدارية - مدير عام الإدارة العامة للموارد البشرية - مدير إدارة المكتب الإعلامى - مدير إدارة التخطيط الاستراتيجى والسياسات - مدير إدارة المتابعة والتقييم - مدير إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر - مدير إدارة تنظيم الهجرة الأمنة - مدير إدارة التوعية والتأهيل وإعادة الدمج - مدير إدارة الرصد والتحليل - مدير إدارة التوعية والتدريب - مدير إدارة خدمات المصريين بالخارج - مدير إدارة خدمات أسر المصريين بالخارج - مدير إدارة التواصل بالجاليات المصرية بالخارج - مدير إدارة المشاركة التنموية للمصريين بالخارج - مدير إدارة البنية الأساسية وتأمين المعلومات - مدير إدارة النظم والتطبيقات والدعم الفني - مدير إدارة الإحصاء والتقارير والنشر الإلكترونى - مدير إدارة الشؤون المالية - مدير إدارة الشئون الإدارية - مدير إدارة التطوير المؤسسى - مدير إدارة "إدارة وتنمية المواهب" - مدير إدارة الاستحقاقات والمزايا - مدير إدارة عمليات الموارد البشرية - مدير إدارة السكرتارية التنفيذية. وأكدت الوزارة إتاحة التفاصيل المتعلقة بشروط الالتحاق بهذه الوظائف على بوابة الوظائف الحكومية عبر الرابط اضغط هنا

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