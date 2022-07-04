انتهاء تفويج حجاج القرعة من المدينة إلى مكة

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك بعدما قضوا الفترة المقررة لهم بالمدينة المنورة وفور وصول الحجاج إلى مكة تم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة من قبل أعضاء البعثة لتسكين الحجاج بالفنادق المخصصة لهم الكائنة بالمنطقة المركزية المحيطة بالحرم المكى الشريف، وتم التأكد والاطمئنان على الحالة الصحية العامة لحجاج القرعة، وعدم ظهور أية حالات وبائية أو معدية بين صفوف الحجاج.

وذلك فى ضوء حرص وزارة الداخلية على متابعة وتلبية كل احتياجات ضيوف الرحمن لضمان توفير كل السبل التى توفر لهم الراحة خلال تأدية مناسك الحج، فضلا عن متابعة جميع الخدمات المقدمة لهم على مدار الساعة.

كما أعرب ضيوف الرحمن عن شكرهم وتقديرهم لما تقوم به وزارة الداخلية فى سبيل توفير كل أوجه الرعاية والأهتمام بهم أثناء أدائهم مناسك الحج.