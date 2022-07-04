الزراعة: نبذل جهودا كبيرة لتوفير السلع بجودة مرتفعة وأسعار تنافسية

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور ممدوح السباعى رئيس قطاع الإنتاج بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، أن الوزارة تبذل جهدا كبيرا لرفع العبء عن كاهل المواطنين من خلال توفير السلع الغذائية من لحوم ودواجن وأسماك وألبان وعسل نحل وزيت الزيتون، والفاكهة والخضروات.





جاء ذلك خلال قيام الدكتور ممدوح السباعى بالمرور المفاجئ على منافذ بيع قطاع الإنتاج، وذلك للوقوف على حسن سير العمل بالمنافذ، والتأكد من توفير جميع السلع واللحوم استعدادا لعيد الأضحى المبارك. وقال رئيس قطاع الإنتاج إن منافذ البيع التابعة للقطاع، توفر جميع المنتجات الغذائية التى تناسب الأسر المصرية، بجودة مرتفعة وبأسعار تنافسية، فضلا عن وجود تخفيضات وعروض على بعض السلع. وأضاف أن منتجات قطاع الإنتاج هى الأفضل جودة، حيث يتم الإشراف على الجودة بها من قبل خبراء متخصصين بشكل دقيق للغاية، كما أنها الأفضل سعرا.

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