جدة - نرمين السيد - قالت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائبة محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، إنه تم هدم وإخلاء 53 عقارًا بمنطقة الجبخانة بحى مصر القديمة، فى إطار أعمال إزالة العقارات ذات الخطورة الداهمة حفاظًا على أرواح المواطنين.





جاء ذلك خلال جولتها التفقدية اليوم، الإثنين، لمتابعة أعمال إخلاء وإزالة العقارات ذات الخطورة الداهمة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بسرعة القضاء على العشوائيات والمناطق الخطرة وغير الآمنة، ونقل سكانها لمساكن حضارية جديدة وتوفير حياة كريمة لقاطنيها وتحسين جودة الحياة المقدمة لهم.

وأضافت عبدالمنعم أنه تم اليوم إخلاء عقار وهدم كلى لـ4 عقارات بإجمالى 14 أسرة، لافتة إلى أنه منذ بدء أعمال الإزالة تم هدم كلى لـ24 عقارًا وإخلاء 29 عقارًا من إجمالى 41 عقارًا بعدد 114 أسرة مستحقة من إجمالى 311 أسرة مقرر إخلاءها خلال الفترة المقبلة.

ووجهت بسرعة الانتهاء من تسكين الأسر المستحقة وتذليل كافة الصعوبات التى قد تواجه الأعمال ضمن خطة مبادرة تطوير المدن المصرية والمناطق غير الآمنة والخطرة وتوفير سكن ملائم للسكان.

وأكدت أن أعمال الإزالة تجرى بشكل منظم ودون أى تعطيل، موجهة بضرورة الإسراع والعمل من خلال الخطة الموضوعة، وتكاتف جميع الأجهزة لنجاح تنفيذ الأعمال والاستجابة لكافة استفسارات المواطنين الذين يتم إخلاؤهم، بالتعاون مع كل الجهات الأمنية والمتابعة الميدانية بالمنطقة الجنوبية والأجهزة المعنية بحى مصر القديمة.

وأوضحت أنه جارٍ إخلاء وتسكين جميع الأسر المستحقة بالتوازى مع عمليات الإخلاء ونقلهم لمدينة المحروسة فى حى السلام ثان التى أقامتها الدولة بديل للعشوائيات والمناطق غير الآمنة.

ويضم مشروع (المحروسة 1 و2)، الذى يقع بمنطقة النهضة التابعة لمدينة السلام شرقى القاهرة، 4913 وحدة سكنية، بالإضافة لمستشفى ومجمع مدارس وحدائق ومراكز تجارية وثقافية، ودور للعبادة، ودور لرعاية الأيتام والمسنين وذوى الاحتياجات الخاصة، ومنطقة للورش والحرفيين، لخدمة سكان المناطق العشوائية غير الآمنة فى إطار توفير حياة كريمة وبهدف الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين المقيمين وحمايتهم.