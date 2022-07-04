التعليم العالى: الدولة مهتمة بتوطين تكنولوجيا الفضاء فى الجامعات

جدة - نرمين السيد - وأكد الوزير أهمية الدور الذى تقدمه الوكالة فى خدمة مجال علوم الفضاء وتوطين هذه الصناعة الحيوية، وبناء أجيال تواكب التقدم التكنولوجى، مؤكدا اهتمام الدولة بملف تكنولوجيا الفضاء والأقمار الصناعية، لما له من دور حيوى فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدا متابعة تنفيذ برنامج تطوير وتنمية القدرات البشرية والعلمية فى هذا المجال، ومتابعة جهود الوزارة لتوطين تكنولوجيا الفضاء فى الجامعات المصرية، ورفع مستوى وعى الطلاب تجاه الاهتمام بالتخصصات والبرامج العلمية فى مجال تكنولوجيا الأقمار الصناعية وأبحاث الفضاء، لتخريج جيل من المتخصصين المؤهلين فى هذا المجال، لخدمة صناعة الأقمار الصناعية.

وأشار الوزير إلى ضرورة وجود آليات لمتابعة ما يتم تنفيذه على الواقع فى محاور برنامج الفضاء الوطنى لمصر القائم بتنفيذه وكالة الفضاء، وكذلك ما تم اعتماده من برامج، وذلك من خلال لجنة تنعقد بصفة دورية من ممثلى الجهات بمجلس إدارة الوكالة، مؤكدا تكاتف وتعاون جميع الجهات المختلفة بالمجلس؛ لتحقيق أهداف برنامج الفضاء الوطنى.

واستعرض د. محمد القوصى التقرير السنوى لأنشطة وكالة الفضاء خلال الفترة الماضية، وشملت: (البنية التحتية وصناعة الفضاء، بناء القدرات البشرية، بناء الأنظمة الفضائية، استكشاف الفضاء، العلاقات الدولية، التشريعات والقوانين).

وأشار د. القوصى إلى توسع الوكالة فى عقد بروتوكولات التعاون والاتفاقيات مع الجامعات والمراكز البحثية؛ بهدف تكوين قاعدة أكاديمية بحثية تطبيقية، وتشكيل قاعدة بيانات للباحثين والمتخصصين فى مجالات الفضاء المختلفة، وتحقيق التكامل مع الوزارات والجهات المعنية التى تحتاج لتوظيف المجال الفضائى لتطوير خدماتها، وكذا التعاون مع الجهات الخارجية ذات الخبرة المتميزة فى هذا المجال، لخدمة أهداف برنامج الفضاء الوطنى.

كما عرض د. القوصى البرامج التدريبية التى تقدمها الوكالة لطلاب الجامعات المصرية، وتشمل تقديم تدريب نظرى وعملى للطلاب، من خلال مجموعات عمل لإدراج مشروعات الفضاء ضمن مشروعات التخرج الخاصة بهم، مشيرا إلى مشروع "قمر الجامعات"، والذى شارك فى دورته الخامسة نحو 200 طالب من 17 جامعة مصرية، لإنتاج نماذج هندسية للأنظمة الفرعية للقمر الصناعى، وكذلك استمرار الوكالة فى تقديم الدورات التدريبية عبر المنصة التعليمية الخاصة بها.

وصرح د. عادل عبدالغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى للوزارة، أن المجلس ناقش المشروعات الخاصة ببناء القدرات للتعليم الجامعى؛ والتى تهدف إلى نشر علوم وتكنولوجيا الفضاء لطلاب الجامعات، ومنها: مشروع القمر الصناعى لطلاب الجامعات، ومشروع التدريب الصيفى لطلاب الجامعات، ومشروع نشر ثقافة علوم وتكنولوجيا الفصاء لطلاب الجامعات، ومشروع دعم مشاريع التخرج لطلاب البكالوريوس، ومشروع إيفاد طلاب الجامعات للتدريب فى المؤسسات الفضائية الدولية بالخارج، ومشروع منصة التعليم الإلكترونية، ومشروع تممية مهارات الكوادر الفنية بالتعاون مع جهات محلية.

وأضاف المتحدث الرسمى أن المجلس أكد على أهمية التنسيق بين وكالة الفضاء المصرية مع كل من وزارة المالية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لإنهاء أعمال المدينة الفضائية خلال 3 سنوات من الآن.

وأضاف المتحدث الرسمى أنه تم استعراض نتائج أعمال مجموعة عمل تحليل الفجوة التكنولوجية، حيث تم حصر الإمكانات التكنولوجية من (تصنيع واختبار) المتاحة من جميع الجهات المختلفة بمصر، والتى تخدم صناعة الفضاء.

ووجه الوزير المجلس بموافاته خلال أسبوع، ببرامج خاصة بتكنولوجيا الفضاء لكى يتم إدخالها فى برامج الجامعات الأهلية والتكنولوجية هذا العام، كما طالب بوضع خطة واضحة لرفع كفاءة العاملين والمتخصصين والباحثين.

وتم الاتفاق على عقد الاجتماع المقبل يوم 26 سبتمبر المقبل، على أن يتم الانتهاء من مراجعة التقرير الختامى للعامين الماضيين، وكذلك الانتهاء من كل الأعمال الخاصة باللجان فى هذا الصدد.