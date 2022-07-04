هيئة الدواء توقع بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للرعاية الصحية (صور)

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى إطار سعى الحكومة لتنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، التى تعتمد على تضافر جهود مؤسسات الدولة، وتوحيد جهودها لتحقيق أهداف الحكومة فى بناء الجمهورية الجديدة.

وأكدت هيئة الدواء أن الهدف من توقيع بروتوكول التعاون هو تحقيق التكامل، وتوحيد الرؤى؛ لتعظيم استفادة المواطن من الخدمات المقدمة بين الهيئتين.

وأكدت الهيئة سعيها لتصبح شريكا أساسيا فى إنجاح المشروع القومى للتأمين الصحى الشامل، وتوسيع عقد شراكات التعاون الثنائى اللازمة مع مؤسسات الدولة العاملة فى المجال الصحى، وغيرها من مؤسسات الدولة الأخرى؛ لتنمية العلاقات الثنائية، وتبادل الخبرات، وتحقيق أعلى مستويات الجودة فى أداء الخدمة، وذلك فى إطار منظومة الحوكمة الرشيدة للخدمات التى تقدمها هيئة الدواء المصرية.