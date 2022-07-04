رئيس المحكمة الدستورية العليا يهنئ شيخ الأزهر بعيد الأضحى

جدة - نرمين السيد - وأعرب المستشار بولس فهمى، رئيس المحكمة الدستورية العليا، عن خالص التهنئة لفضيلة الإمام الأكبر ولجميع المسلمين بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، متمنيا لفضيلته موفور الصحة والعافية، ولمصر والمصريين دوام الأمن والاستقرار. وعبر الإمام الأكبر عن سعادته بزيارة المستشار بولس فهمى، رئيس المحكمة الدستورية العليا، للتهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، متمنيا لسيادته دوام الصحة والعافية، ولمصرنا الغالية دوام الاستقرار والرخاء.

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