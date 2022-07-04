محافظ بورسعيد يؤكد ضرورة وضع آليات مختلفة لمواجهة المشكلات السكانية

جدة - نرمين السيد - أكد عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، ضرورة وضع آليات مختلفة لمواجهة المشكلات السكانية، وبذل مزيد من الجهد لتوعية المواطنين من أجل تحسين مستوى المعيشة، مشيرا إلى تقديم كل الدعم للمجلس الإقليمى للسكان لإنجاز الأعمال التى تهدف لتحسين أوضاع المحافظة.





جاء ذلك خلال ترؤس المحافظ اليوم، الإثنين، الاجتماع الدورى للمجلس الإقليمى للسكان ببورسعيد، بحضور مدير عام المجلس القومى للسكان إيمان جاد، ومديرى مديريات الصحة والأوقاف والشباب والرياضة والمجلس القومى للمرأة ببورسعيد.

ووجه المحافظ بإعادة تشكيل المجلس ليشمل كل فئات المجتمع وبصفة خاصة الشباب ومؤسسات المجتمع المدنى، وتنفيذ العديد من الفعاليات بأنماط مختلفة وبمشاركة جميع مؤسسات المحافظة، مؤكدا تقديم كل الدعم لتنفيذ الفعاليات التى تساهم فى توعية المواطنين والارتقاء بسلوكياتهم.

وقال المحافظ إن الفترة الحالية تشهد تطورا غير مسبوق فى مختلف المجالات، ونعمل جميعا لتحقيق التنمية على كل الأصعدة، متطرقا للحديث عن الإنجازات التى حققتها الدولة على أرض بورسعيد، وأهمها تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل فى بورسعيد كأول محافظات الجمهورية، لافتا إلى أن جميع الجهات المعنية تعمل على تذليل المعوقات لإقامة مشروعات عملاقة ترتقى بحياة المواطن فى المقام الأول.

وأوضح أن إعادة بناء المواطن يعد الهدف الرئيسى للدولة والذى يتحقق من خلاله النمو والرخاء، مشيرا إلى أهمية وعى المواطن بالمرحلة الراهنة وجهود الدولة والتعاون بين الجميع لتحقيق التنمية المستهدفة، موجها بالتعاون المستمر بين جميع الجهات الخدمية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة ودعم خطط التنمية.

واستمع المحافظ لجهود الأجهزة التنفيذية وتعاونها مع المجلس القومى للسكان لتحقيق أهداف المجلس فى التوعية بمختلف القضايا المجتمعية، مؤكدا أهمية حملات التوعية المستمرة والاهتمام بالحوار المجتمعي لمواجهة المشكلات والقضايا الرئيسية بالمحافظة.

وخلال الاجتماع، استعرضت مدير عام المجلس القومى للسكان، توصيات المجلس ومدى تحقيق أهداف المجلس فيما يتعلق بالقضايا السكانية، وخطط المجلس القادمة فى مجالات التوعية وتغيير سلوكيات المواطنين وحملات التوعية التى يقوم بها المجلس فى المناطق الأكثر احتياجًا، بالتنسيق مع رواد العمل التطوعى والجهات المعنية المختلفة للقيام بحملات مواجهة الزيادة السكانية، فضلا عن عرض الإنجاز الربع سنوى للمجلس وتعاون مختلف المديريات والجهات بالمحافظة، بالإضافة إلى دور المجلس في التوعية الأخلاقية ومناقشة القضايا والمشكلات الاجتماعية وإيجاد الحلول المناسبة لها مع المواطنين.