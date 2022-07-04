جدة - نرمين السيد - صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس الهيئة، وجاء نص القرار كالآتى: ( قرار رئيس هيئة قضايا الدولة رقم 147 لسنة 2022) • بعد الاطلاع على قانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963 والقوانين المعدلة له؛ ه وعلى قرار وزير العدل رقم 4286 لسنة 1994 بإصدار اللائحة الداخلية لهيئة قضايا الدولة والقرارات المعدلة له. يشكل المكتب الفنى لرئيس هيئة قضايا الدولة على النحو الآتى: 1- المستشار هانى محمد على محمد نائب رئيس "رئيسا" 2- المستشار طارق السيد السيد البراشى نائب رئيس 3- المستشار إسماعيل عبد الدايم جاد عبد الدايم نائب رئيس 4- المستشار النميرى عبد الفتاح ابو الحمد عبد النعيم نائب رئيس وذلك بالإضافة إلى عمله بقسم قضايا وزارة الأوقاف 5- المستشار ياسر عبد الفتاح السيد احمد البدرى نائب رئيس

وذلك بالإضافة إلى عمله بقسم قضايا وزارة الأوقاف 6- المستشار بليغ حمدی محمود إبراهيم الزهوى نائب رئيس 7- المستشار محمد صديق إبراهيم صديق وكيل الهيئة وذلك بالإضافة إلى عمله بالقسم القضائى للهيئة بوزارة الخارجية 8- المستشار د.أحمد السيد عبد الرحمن السيد مستشار 9- المستشارة یمنی محمد رضا عبد المعطى بدير مستشار 10- المستشار محمود السعيد السعيد يونس مستشار

وذلك بالإضافة إلى عمله بقسم قضايا السكة الحديد 11- المستشار باسم صابر عجيب حبيب مستشار 12- الأستاذ محمد عاصم عباس عبد العال مستشار مساعدا 13- الأستاذ/احمد محمد احمد عباس مستشار مساعدا 14- الأستاذ/سامح عيد محمد سلام سالم مستشار مساعدا 15- الأستاذ/سمير ناجى رياض عبد الصمد مستشار مساعدا • يعمل بهذا القرار اعتبارا من يوم السبت الموافق 2 / 7 / 2022، وعلى المستشار نائب رئيس الهيئة " الأمين العام " تنفيذه.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بالأسماء.. تشكيل المكتب الفنى لرئيس هيئة قضايا الدولة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.