«البحوث الإسلامية» يطلق مسابقة ثقافية إلكترونية للحج والعمرة

جدة - نرمين السيد - أعلن مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف عن تنظيم مسابقة ثقافية للحج والعمرة وشعيرة الأضحية لعام 1443هـ، وذلك فى إطار توجيهات الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، بتكثيف الأنشطة الثقافية والمعرفية للجمهور، من أجل التوعية الدينية بطريقة سهلة ومبسطة، واستخدام الأدوات والوسائل الإلكترونية الحديثة على تشجيع المجتمع على القراءة.





وأشار المجمع فى بيان اليوم الإثنين إلى أن المسابقة تأتى فى إطار جهود الأزهر الشريف فى نشر الثقافة والمعرفة الدينية، ومواجهة تحديات المرحلة الراهنة، التى تعانى انتشار بعض المفاهيم المغلوطة والاستغلال الخاطئ للنصوص الشرعية، بالإضافة إلى الفتاوى الخاطئة التى تصدر من غير المؤهلين، وترسيخ المنهج الأزهرى الوسطى الذى يحترم التعددية الدينية والمذهبية والفكرية، ويدعم التعايش السلمى المشترك بين الشعوب، ويبرز سماحة وإنسانية الإسلام.

وأوضح أيضا أن المسابقة تهدف إلى بناء جيل جديد لديه وعى بكل ما يدور حوله وعلى درجة عالية من الثقافة والمعرفة، مؤكدا أن المعرفة أساس الحياة، والقراءة هى شعاع النور الذى نرى به الطريق أمامنا بدون أى تشويش أو تضليل.

وبين أنه من شروط المسابقة ألا يقل سن المتسابق عن 12 عاما، وأن يكون مقيما على أرض مصر أيا كانت جنسيته، مع استيفاء البيانات المطلوبة على رابط المسابقة بموقع بوابة الأزهر الإلكترونية، مع الإجابة عن كافة الأسئلة المطلوبة.

كما يمنح الفائزون مكتبة قيمة من إصدارات الأزهر الشريف، وتوزع الجوائز على الـ50 فائزا الأول، ويمكن المشاركة فى المسابقة من خلال الدخول على الرابط الآتى:

https://www.azhar.eg/hajj1443/index.htm

وأشار المجمع إلى أنه أتاح كتابى: (دليل الحج والعمرة، ودليل المضحى) لمن أراد أن يستفيد منهما فى الحصول على معلومات تتعلق بموضوع المسابقة، إذ تم نشرهما بصيغة (PDF) على بوابة الأزهر الإلكترونية.