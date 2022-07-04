«البحوث الإسلامية» يطلق مسابقة ثقافية إلكترونية للحج والعمرة

وأشار المجمع فى بيان اليوم الإثنين إلى أن المسابقة تأتى فى إطار جهود الأزهر الشريف فى نشر الثقافة والمعرفة الدينية، ومواجهة تحديات المرحلة الراهنة، التى تعانى انتشار بعض المفاهيم المغلوطة والاستغلال الخاطئ للنصوص الشرعية، بالإضافة إلى الفتاوى الخاطئة التى تصدر من غير المؤهلين، وترسيخ المنهج الأزهرى الوسطى الذى يحترم التعددية الدينية والمذهبية والفكرية، ويدعم التعايش السلمى المشترك بين الشعوب، ويبرز سماحة وإنسانية الإسلام.
وأوضح أيضا أن المسابقة تهدف إلى بناء جيل جديد لديه وعى بكل ما يدور حوله وعلى درجة عالية من الثقافة والمعرفة، مؤكدا أن المعرفة أساس الحياة، والقراءة هى شعاع النور الذى نرى به الطريق أمامنا بدون أى تشويش أو تضليل.
وبين أنه من شروط المسابقة ألا يقل سن المتسابق عن 12 عاما، وأن يكون مقيما على أرض مصر أيا كانت جنسيته، مع استيفاء البيانات المطلوبة على رابط المسابقة بموقع بوابة الأزهر الإلكترونية، مع الإجابة عن كافة الأسئلة المطلوبة.
كما يمنح الفائزون مكتبة قيمة من إصدارات الأزهر الشريف، وتوزع الجوائز على الـ50 فائزا الأول، ويمكن المشاركة فى المسابقة من خلال الدخول على الرابط الآتى:
https://www.azhar.eg/hajj1443/index.htm
وأشار المجمع إلى أنه أتاح كتابى: (دليل الحج والعمرة، ودليل المضحى) لمن أراد أن يستفيد منهما فى الحصول على معلومات تتعلق بموضوع المسابقة، إذ تم نشرهما بصيغة (PDF) على بوابة الأزهر الإلكترونية.
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