انت الان تتابع تفاصيل خبر لإستكمال مناسك الحج.. تفويج حجاج القرعة من المدينة المنورة إلى مكة حصرياً على موقعنا

القاهرة في الاثنين 4 يوليو 2022 02:47 مساءً - محمد السيد - /708974/لإستكمال-مناسك-الحج-تفويج-حجاج-القرعة-من-المدينة-المنورة-إلى-مكة

انتهت بعثة حج القرعة من تفويج حجاج القرعة وإكتمال وصول جميع الحجاج من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة لإستكمال أداء مناسك الحج، وذلك بعد أن قضوا الفترة المقررة لهم بالمدينة المنورة وفور وصول الحجاج إلى مكه تم إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة من قِبل أعضاء البعثة لتسكين الحجاج بالفنادق المخصصة لهم الكائنة بالمنطقة المركزية المحيطة بالحرم المكى الشريف.

الحالة الصحية للحجاج

وتم التأكد والإطمئنان على الحالة الصحية العامة لحجاج القرعة، وعدم ظهور أية حالات وبائية أو معدية بين صفوف الحجاج.

توفير كافة سبل الراحة

وذلك فى ضوء حرص وزارة الداخلية على متابعة وتلبية كافة إحتياجات ضيوف الرحمن لضمان توفير كافة السبل التى توفر لهم الراحة خلال تأدية مناسك الحج ، فضلاً عن متابعة جميع الخدمات المقدمة لهم على مدار الساعة.

الرعاية الكاملة

كما أعرب ضيوف الرحمن عن شكرهم وتقديرهم لما تقوم به وزارة الداخلية فى سبيل توفير كافة أوجه الرعاية والأهتمام بهم أثناء أدائهم مناسك الحج، وذلك فى إطار إهتمام وزارة الداخلية ورعايتها لحجاج بيت الله الحرام لهذا العام 1443هـ.

مركز اصلاح وتأهيل برج العرب يستقبل وفدا من القومى لحقوق الانسان

استقبل مركز إصلاح وتأهيل "برج العرب 2" وفد من المجلس القومى لحقوق الإنسان لمطالعة مرافقه ومنشآته والرعاية المقدمة للنزلاء وسُبل تأهيلهم .. كما تفقدوا المستشفى وما بها من عيادات ومدى الرعاية الطبية المتوفرة للنزلاء فى كافة التخصصات، كما حرص ممثلى الوفد على زيارة أماكن تأهيل النزلاء التعليمية والتثقيفية والسلوكية والتأهيلية والملاعب الرياضية والإطلاع على ما يتم تقديمه من برامج إجتماعية وثقافية متطورة لتأهيل النزلاء وتقويم سلوكياتهم يشرف عليها خبراء ومختصون من خلال ندوات دينية وثقافية وفصول محو أمية وتنمية مهارات النزلاء الفنية والتعليمية.

الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

تأتى تلك الزيارة ضمن سلسلة من الزيارات التى تستقبلها مراكز الإصلاح والتأهيل والتى تسجل وترسخ حقيقة كونها نقلةً إنسانية ونوعية فريدة تتماشى مع الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والمعايير الدولية فى هذا المجال.

السياسة العقابية

تُعد مراكز الإصلاح والتأهيل الجديدة إضافةً مميزة ونقلة حضارية فى منظومة السياسة العقابية الحديثة فى مصر بما توفره من إمكانيات لوجستية وثقافية ومعيشية وصحية وتأهيلية للنزلاء وفقاً لأعلى المعايير الدولية فى مجال حقوق الإنسان ليخرج النزيل بعدها صالحاً مؤهلاً لبداية حياة جديدة .. لذا كانت تلك المراكز مقصداً لزيارات مختلف الوفود للإطلاع على برامج الإصلاح والتـأهيل داخلها ومرافقها المتنوعة .