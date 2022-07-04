انت الان تتابع تفاصيل خبر عيدية مرفوضة ووزارة خارج الخدمة..انتقادات برلمانية لوزير المالية لتغيبه عن مناقشات قانون التجاوز مقابل الضريبة حصرياً على موقعنا

القاهرة في الاثنين 4 يوليو 2022 02:47 مساءً - محمد السيد - /708972/عيدية-مرفوضة-ووزارة-خارج-الخدمةانتقادات-برلمانية-لوزير-المالية- لتغيبه-عن-مناقشات- قانون-التجاوز-مقابل-الضريبة

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب ،برئاسة المستشار حنفي جبالي ، هجوما حادا على وزير المالية لغيابه عن المشاركة فى مناقشات مشروع قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية.

عيدية مرفوضة ووزارة خارج الخدمة..انتقادات برلمانية لوزير المالية لتغيبه عن مناقشات قانون التجاوز مقابل الضريبة

وقال النائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، إن وزارة المالية اثبتت انها خارج الخدمة فكيف يناقش البرلمان قانون متعلق بالضرائب ، ولايوجد ممثل لوزارة المالية، وانتقد وهدان مشروع القانون قائلا : " كيف يتم تطبيق القانون خلال 3 أيام...هل نسعي لزيادة الحصيلة أم تقديم تسهيلات".

وتابع : "إذا كان وزير المالية يريد أن يقدم عيدية للمواطنين بمناسبة اقتراب عيد الاضحي فهي عيدية غير مقبولة..يجب أن تساعد الوازة محدودى الدخل كفاية رسوم وضرائب ".

وطالب " وهدان" الحكومة بضرورة عمل قانون جديد للضرائب ،خاصة أن مصر لديها ما يزيد على 30 قانون للضرائب مثل الضريبة على الدخل والقيمة المضافة وغيرها وذلك على حد قوله ، لافتا إلى أنه فى ظل الجمهورية الجديدة يجب أن يكون هناك قانون كامل لمنظومة الضرائب .

من جانبه عقب المستشار علاء الدين فؤاد ، وزير الشئون النيابية ، على انتقدات النواب لوزير المالية لتغيبه عن مناقشات مشروع القانون، مؤكدا أن الدكتور محمد معيط وزير المالية لم يحضر للبرلمان بسبب وجوده فى ارتباط رئاسي .

فيما أكد النائب محمد الفيومي ، أن وزارة المالية لم تشارك داخل اجتامعات اللجنة المختصة لمناقشة القانون وهو ما يؤكد أنه لا تعير للقانون اى أهتمام رغم أهيمته الكبيرة .